بكوب واحد كاكاو اعملى برطمان كبير من النوتيلا في البيت بطعم البندق اللذيذ زي الأصلي تمام

النوتيلا تعتبر من أشهر أنواع الشيكولاته القابلة للدهن خلال وقتنا الحالي، حيث تمتد شهرتها إلى العديد من الدول حول العالم، نظراً لتمتعها بعد قوي ومميز يعشقه كل من الكبار والصغار، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال عدد ارتفاع مبيعاتها، والتي تنتشر على نطاق ما يزيد عن 75 دولة حول العالم، ويوجد منها عدة أنواع وأحجام مختلفة ويختلف السعر باختلاف العبوة، ونوضح ذلك من خلال هذا المقال.

النوتيلا

تعرف بالإنجليزية باسم “Nutella” وتعد العلامة التجارية لأحد أنواع الشيكولاته، والتي يتم إعدادها بهدف دهنها على الخبز أو استعمالها في التزيين، يقوم بإعداد هذا النوع من الشيكولاتة أحد الشركات الإيطالية والتي تسمى بـ “فيريرو”، فقد كان الظهور الأول لها في الأسواق منذ عام 1963، ثم مع مرور الوقت تم تطوير الوصفات المستعملة في تحضير النوتيلا، لتباع اليوم في العديد من الدول والتي يزيد عددها عن 75 دولة حول العالم.

تصنيع النوتيلا في المنزل

يمكن تحضير النوتيلا في المنزل من مكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة، ويتم ذلك من خلال الآتي:

مقادير النوتيلا

كوب من الكاكاو.

كوب من السكر البودرة.

½ كوب من اللبن البودر.

مقدار من القهوة سريعة الذوبان “طعم البندق”.

4 كؤوس من اللبن.

كوب من الزيت.

طريقة تحضير النوتيلا

بداية يتم خلط كل من السكر والكاكاو داخل الخلاط الكهربي، ثم يضاف إليهما اللبن البودر مع استمرار الخلط.

يضاف إلى الخليط السابق لبن بالإضافة إلى القهوة سريعة الذوبان، ثم يضاف الزيت تدريجيا.

يقلب الخليط جيدا لضمان تجانس مكوناته ثم يعبأ داخل برطمانات نظيفة وجافة.

يحفظ داخل المبرد لحسن استعماله حيث يمكن استخدامه في كثير من الأغراض.

فوائد النوتيلا

يتمتع هذا المنتج المميز بكثير من المزايا التي يجهلها العديد من الأشخاص، والتي يمكن تلخيصها فيما يلي: