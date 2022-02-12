عمر شويل - جدة الفلافل او الطعميه كل اسرارها من المطبخ المصري الاصيل وطرق تجهيزها في المنزل باسرع وقت - ثقفني

تعتبر الفلافل المصرية من المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص ويكثر تناولها في المطبخ العربي بالتحدي ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الخطوات المتبعة في تحضير الفلافل المصرية.

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محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012