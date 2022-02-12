دلكي جسمك كله بدلكة النشا الرهيبة لتبييض وتقشير الجلد الميت والبقع من الجسم نهائياً

تبييض الجسم من أكثر الأشياء التي يكون عليها بحث كبير من قبل أغلبية الفتيات الذين يعانون من وجود إسمرار في بشرة الجسم حيث أن هذا اللون يظهر من خلال التعرض الكثير لأشعة الشمس الضارة، فقد يسبب إزعاج كبير بالنسبة لأي فتاة وخاصة العرائس فكلا منهم يرغبون في التخلص من هذا اللون ويحصلوا على بشرة جسم بيضاء في كل المناطق، فقد توجد مناطق معينة بالجسم يكون بها اللون شديد السواد ويصعب التخلص منه مثل منطقة البيكيني وغيرها الكثير من المناطق الحساسة التي تحتاج كل فتاة إلى تبييضها.

فنجد أشياء كثيرة جدا تساعد على ذلك ومن ضمنها هي الكريمات ولكن كثرة إستخدام هذه الكريمات قد يضر الجلد ويسبب له حساسية وتظهر عليه بقع باللون الأحمر، وكذلك منها الخلطات الطبيعية ولكنها تعمل بشكل كبير على تبييض الجسم ويكون لها القدرة في إزالة السواد الذي يوجد في المناطق الداكنة أو الحساسة، وقد تساعد في القضاء على خلايا الجلد الميتة والمتراكمة على بشرة الجسم والخلطة السحرية التي تعطينا هذه النتيجة هي دلكة النشا.

مكونات دلكة النشا لتبييض الجسم

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من الزبادي.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من بودرة الأطفال.

طريقة عمل دلكة النشا لتبييض الجسم