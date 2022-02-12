نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقة قهوة تخلصي من سواد وأسمرار منطقة البيكيني وبين الفخذين من أول أستخدام في المقال التالي
منطقة البيكيني من المناطق التي توجد بالجسم ويصعب تفتيحها وذلك لأن الجلد في هذه المنطقة يكون حساس جدا ولا يمكننا أن نستخدم أي شئ دون التعرف عليه أو معروفة المكونات، التي يحتوي عليها حتى لا نسبب أي ضرر بها حيث أنها من ضمن المناطق التي يكون بها لون البشرة أسود أو داكن ومختلف عن باقي مناطق الجسم، وقد توجد منطقة مثلها وهي منطقة تحت الإبط وعادة تكون منطقة البيكيني بهذا اللون نتيجة لعدة عوامل ومنها عدم تنظيف هذه المنطقة بإستمرار.
فلابد من إستخدام خلطات طبيعية تساعدها على التقشير لأنه يعمل على إزالة خلايا الجلد الميتة المتراكمة عليها والتي تجعلها باللون الأسمر، وكذلك يزداد هذا اللون بكثرة عند الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد فيحدث إحتكاك ونتيجة هذا الإحتكاك قد يظهر اللون الداكن وأيضا إستعمال الأدوات الغير صحية لإزالة الشعر منها فهذه الأدوات تساعد على إسمرار الجلد في هذه المنطقة بالتحديد.
مكونات خلطة القهوة لتبييض منطقة البيكيني
- ملعقتان كبيرتان من القهوة.
- ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من السكر.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.
طريقة عمل خلطة القهوة لتبييض منطقة البيكيني
- يتم تجهيز إناء مناسب ونضع به ملعقتان كبيرتان من القهوة سريعة الذوبان ونضيف إليها ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من السكر ثم نضع ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون وأخيرا يتم إضافة ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون وملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.
- وبعد ذلك قومي بمزج جميع المكونات مع بعضها للحصول على مزيج متجانس القوام ويتم غسل منطقة البيكيني بإستخدام الماء الدافئ ونضع هذه الخلطة بدون أن نجفف هذه المنطقة من الماء.
- ونتركها حوالي خمسة وعشرون دقيقة أو أكثر وعند إزالتها نقوم بالتدليك عليها برفق لمدة خمس دقائق تقريبا أو أقل وبعد ذلك يتم غسلها بإستخدام الماء الفاتر ثم نضع كريم مرطب ونقوم بتكرار هذه الخلطة مرتين في الإسبوع.
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