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عمر شويل - جدة ألذ بسكويت ممكن تاكليه أعملي بسكويت الشاي الاقتصادي بمقادير مظبوطة ومقرمشة وبطعم لذيذ - ثقفني
من ألذ المعجنات أو المخبوزات هو البسكويت بمختلف أنواعه حيث أنه يعد من الوجبات الخفيفة التي يتم تقديمها وتناولها في وجبة الإفطار مع كوب من الحليب أو الشاي والبسكويت أيضا سواء أي نوع من أنواعه، فقد يفيد الجسم ويمده بالطاقة اللازمة والنشاط والحيوية وذلك نظرا للمكونات المفيدة التي يحتوي عليها ومنها البيض والحليب وغيرهم، فمن أنواعه الأكثر شهرة وتناولا بين الناس ويعشقه الأطفال هو بسكويت الشاي.
مكونات بسكويت الشاي
- ثلاث أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.
- رشة من الملح.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.
- كوب واحد كبير من السكر البودر.
- نصف كوب كبير من الحليب البودر.
- ثلاث بيضات.
- نصف كوب كبير من الزيت النباتي.
طريقة تجهيز بسكويت الشاي
- يتم تجهيز الخلاط الكهربائي ونضع به ثلاث بيضات ونضيف إليه كوب واحد كبير من السكر البودر وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر ونقوم بتشغيل الخلاط ومع الإستمرار في الخلط قومي بإضافة نصف كوب كبير من الزيت النباتي بشكل تدريجي حتى يتم الحصول على قوام كريمي وكثيف ويكون ناعم وهش.
- وبعد ذلك يتم نقوم بإحضار طبق عميق ونضع به ثلاث أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض ورشة من الملح ثم نضع نصف كوب كبير من الحليب البودر ونضيف إليهم ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر وقومي بتقليبهم مع بعض.
- ثم نضيف خليط البيض والسكر إلى خليط الدقيق والحليب ونقوم بعجن كل هذه المكونات مع بعض بإستخدام ملعقة أو بإستخدام الإيد للحصول على عجينة متجانسة القوام وتكون طرية وسهلة الفرد والتشكيل ثم نتركها ترتاح لمدة ربع ساعة تقريبا ويتم تشغيل الفرن في هذا الوقت على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- وقومي بتجهيز صينية وندهنها بالسمنة وبعد ذلك نبدأ في تشكيل عجينة البسكويت على شكل كرات صغيرة الحجم من ونضعهم في الصينية ونحضر قطاعة وشكلها على حسب الرغبة ويتم الضغط على كرات البسكويت حتى تعطينا شكل حلو وجذاب.
- ثم نقوم بإدخال الصينية في الفرن ونتركها حوالي خمسة عشر دقيقة تقريبا وقومي بإخراجها عندما يكون لونه ذهبي ونتركه جانبا حتى يبرد في الصينية ثم يتم إخراجه منها وتقديمه.
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