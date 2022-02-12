ألذ بسكويت ممكن تاكليه أعملي بسكويت الشاي الاقتصادي بمقادير مظبوطة ومقرمشة وبطعم لذيذ

من ألذ المعجنات أو المخبوزات هو البسكويت بمختلف أنواعه حيث أنه يعد من الوجبات الخفيفة التي يتم تقديمها وتناولها في وجبة الإفطار مع كوب من الحليب أو الشاي والبسكويت أيضا سواء أي نوع من أنواعه، فقد يفيد الجسم ويمده بالطاقة اللازمة والنشاط والحيوية وذلك نظرا للمكونات المفيدة التي يحتوي عليها ومنها البيض والحليب وغيرهم، فمن أنواعه الأكثر شهرة وتناولا بين الناس ويعشقه الأطفال هو بسكويت الشاي.

مكونات بسكويت الشاي

ثلاث أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.

رشة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

كوب واحد كبير من السكر البودر.

نصف كوب كبير من الحليب البودر.

ثلاث بيضات.

نصف كوب كبير من الزيت النباتي.

طريقة تجهيز بسكويت الشاي