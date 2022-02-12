سر مخلل المحلات أعملي مخلل الليمون المعصفر على أصوله بالخلطة السرية وبطعم خطير

المخللات تعتبر من الأطباق الجانبية التي تقدم مع أي أكلة من الأكلات فكل الناس سواء كبار السن أو صغار السن يحبون تناول المخللات بجميع أنواعه المختلفة، فمن أحلى وأجمل أنواع المخللات هو مخلل الليمون ويوجد غيره الكثير فمنه مخلل الزيتون والجزر واللفت والفلفل الأخضر الحار وغير ذلك العديد، ولكن سوف نتحدث من خلال هذا المقال عن مخلل الليمون وكيفية تخليله وما هي المكونات التي يتطلبها لكي يكون بطعم لذيذ مثل الذي يباع جاهز في المحلات، فقد توجد طرق كثيرة ومختلفة لتخليل الليمون ونجد عدد من الأشخاص يعشقون هذا المخلل بالشطة والبعض الآخر لا يحبون هذا ولكن الذي نضيف له العصفر قد يتميز بمذاق وشكل جذاب جدا يفضله أغلبية الناس.

مكونات الليمون المعصفر

كيلو واحد من الليمون.

ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الماء المغلي.

كوب واحد كبير من العصفر.

نصف كوب كبير من عصير الليمون.

نصف كوب صغير من حبة البركة.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

كمية مناسبة من الماء لسلق الليمون.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.

طريقة عمل الليمون المعصفر