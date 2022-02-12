نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر مخلل المحلات أعملي مخلل الليمون المعصفر على أصوله بالخلطة السرية وبطعم خطير في المقال التالي
المخللات تعتبر من الأطباق الجانبية التي تقدم مع أي أكلة من الأكلات فكل الناس سواء كبار السن أو صغار السن يحبون تناول المخللات بجميع أنواعه المختلفة، فمن أحلى وأجمل أنواع المخللات هو مخلل الليمون ويوجد غيره الكثير فمنه مخلل الزيتون والجزر واللفت والفلفل الأخضر الحار وغير ذلك العديد، ولكن سوف نتحدث من خلال هذا المقال عن مخلل الليمون وكيفية تخليله وما هي المكونات التي يتطلبها لكي يكون بطعم لذيذ مثل الذي يباع جاهز في المحلات، فقد توجد طرق كثيرة ومختلفة لتخليل الليمون ونجد عدد من الأشخاص يعشقون هذا المخلل بالشطة والبعض الآخر لا يحبون هذا ولكن الذي نضيف له العصفر قد يتميز بمذاق وشكل جذاب جدا يفضله أغلبية الناس.
مكونات الليمون المعصفر
- كيلو واحد من الليمون.
- ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الماء المغلي.
- كوب واحد كبير من العصفر.
- نصف كوب كبير من عصير الليمون.
- نصف كوب صغير من حبة البركة.
- ملعقتان صغيرتان من الملح.
- كمية مناسبة من الماء لسلق الليمون.
- أربع ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.
طريقة عمل الليمون المعصفر
- نحضر وعاء كبير ونضعه على النار ونضع به كمية مناسبة من الماء ونتركها حتي يتم غليانها وبعد غليان الماء نضع كيلو من الليمون بشرط أن يتم غسله أولا ونتركه على النار لكي نتأكد من سلقه جيدا.
- وبعد سلق الليمون نرفع الوعاء من على النار ويتم تصفية الليمون من الماء ونتركه جانبا حتى يبرد تماما وبعد ذلك قومي بعمل شق في الليمون بإستخدام سكينة ثم نقوم بإحضار إناء عميق ونضع به كوب واحد كبير من العصفر ونصف كوب صغير من حبة البركة.
- ونقوم بإضافة ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي ونضع نصف كوب كبير من عصير الليمون ويتم تقليب جميع المكونات مع بعضها وقومي بحشو الليمون بعمل هذه الحشوة ونحضر برطمان نظيف يكون زجاجي ونضع به الليمون بعد الإنتهاء من حشوه.
- وبعد ذلك يتم وضع ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الماء وملعقتان صغيرتان من الملح في إناء ونقوم بتقليبهم مع بعض ثم نضيف خليط الماء والملح إلى الليمون وفي النهاية نضع ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي ونقوم بتغطية البرطمان ونتركه حتى يتم تخليله جيدا.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ