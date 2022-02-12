سر بياض بشرة اليابانيين ماسك معجزة لتفتيح وتبييض الوجه وإزالة الأسمرار في 10 دقائق

من الأمور المهمة في حياة كل إمرأة أو فتاة هي كيفية تبييض الوجه بطريقة سريعة وفي خلال عدة دقائق فقط فالكل يلجأ إلى البحث عن الأشياء التي تعمل على ذلك بكل سهولة، فمن ضمن هذه الأشياء هي إستخدام الطرق الكيميائية فهذه الطرق تساعد بشكل كبير على تفتيح البشرة السمراء وهي يتم إستخدامها في مراكز أو صالونات التجميل، ولكن كل هذا يعد من الأمور الخطيرة والضارة التي تتلف البشرة وتدهورها بشكل ملحوظ وتوجد أيضا أشياء أخرى تعمل على تبييض الوجه وهي إستعمال المنتجات أو الكريمات التي تتوافر في جميع الأسواق.

ويوجد لها أنواع كثيرة ومختلفة وكذلك لها أسعار متفاوتة ولكن قد تحتوي جميع هذه الكريمات على مواد أو مكونات كيميائية، وهذه المواد لها تأثير سلبي على الوجه سواء كانت نوع البشرة جافة أو دهنية فهي لا تتحمل هذه الأنواع، فمن هنا نلجأ إلى إستخدام الخلطات الطبيعية حيث أنها قادرة على تبييض الوجه في خلال عدة دقائق وبطريقة طبيعية وبدون ترك أي آثار سلبية تسبب إزعاج للفتاة.

مكونات خلطة الحليب والعسل لتبييض الوجه في ١٠ دقائق

ملعقتان صغيرتان من الحليب البودر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

طريقة عمل خلطة الحليب والعسل لتبييض الوجه في ١٠ دقائق