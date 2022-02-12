إعملي ألذ سحلب بالمكسرات بطريقة صحية وشهية وسهلة وأفضل من الكافيهات والمقاهي

السحلب بالمكسرات من أطعم وأشهي المشروبات الساخنة المستحب تناولها في فصل الشتاء، وهو أحد المشروبات المغذية والمفيدة والتي تمنحنا الدفء في برد الشتاء، كما أن السحلب يمد الجسم بالطاقة والحيوية ويساعد علي تقوية العضلات، وكما يفضل تناوله جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وكما أن له العديد من الأصناف المختلفة والمتنوعة في طريقة عملها، وذلك مثل السحلب بالفواكه، والسحلب بالشيكولاتة، والسحلب بالفول سوداني، أو بالمكسرات والجوز الهند، ولذا فقد يبحث العديد من السيدات عن أفضل الطرق السهلة والبسيطة لعمله بطريقة على أصوله، ولذلك فإننا نقدم لك عزيزتي طريقتنا المميزة والتي يبحث عنها الجميع والتي يتم عملها في المنزل لعمل ألذ وأحلي سحلب بالمكسرات.

طريقة عمل السحلب بالمكسرات ومكوناته

المكونات

مكسرات مجروشه وغير ناعمه، فستق، فول سوداني وجوز هند، وقرفة.

ملعقتين كبيرتين من النشا.

ملعقة كبيرة من السكر أو علي حسب الرغبة والطلب.

ملعقة ماء ورد.

كوبين من الحليب.

طريقة التحضير