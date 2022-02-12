نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعملي ألذ سحلب بالمكسرات بطريقة صحية وشهية وسهلة وأفضل من الكافيهات والمقاهي في المقال التالي
السحلب بالمكسرات من أطعم وأشهي المشروبات الساخنة المستحب تناولها في فصل الشتاء، وهو أحد المشروبات المغذية والمفيدة والتي تمنحنا الدفء في برد الشتاء، كما أن السحلب يمد الجسم بالطاقة والحيوية ويساعد علي تقوية العضلات، وكما يفضل تناوله جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وكما أن له العديد من الأصناف المختلفة والمتنوعة في طريقة عملها، وذلك مثل السحلب بالفواكه، والسحلب بالشيكولاتة، والسحلب بالفول سوداني، أو بالمكسرات والجوز الهند، ولذا فقد يبحث العديد من السيدات عن أفضل الطرق السهلة والبسيطة لعمله بطريقة على أصوله، ولذلك فإننا نقدم لك عزيزتي طريقتنا المميزة والتي يبحث عنها الجميع والتي يتم عملها في المنزل لعمل ألذ وأحلي سحلب بالمكسرات.
طريقة عمل السحلب بالمكسرات ومكوناته
المكونات
- مكسرات مجروشه وغير ناعمه، فستق، فول سوداني وجوز هند، وقرفة.
- ملعقتين كبيرتين من النشا.
- ملعقة كبيرة من السكر أو علي حسب الرغبة والطلب.
- ملعقة ماء ورد.
- كوبين من الحليب.
طريقة التحضير
- نحضر مقلاة مناسبة نقوم بتجهيز الحليب بها.
- نضع بالمقلاة كوبين من الحليب ونضعها علي النار العالية بضع دقائق ثم نار متوسطة حتي أن يقترب الحليب علي الغليان.
- ننزع المقلاة من على النار.
- نقوم بتجهيز ملعقتين من النشا علي بعض الحليب البارد وتقليبهم جيدا ونقوم بسكب هذا المزيج على الحليب بالمقلاة مع التقليب المستمر.
- وأثناء التقليب نضع المقلاة على نار هادئة تماما، مع التقليب المستمر حتي نحصل علي خليط سميك الى حد ما.
- نقوم بإضافة السكر إلي السحلب مع التقليب يمكننا وضع ملعقة كبيرة من السكر لهذا المقدار أو علي حسب الرغبة.
- ثم نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من ماء الورد والتقليب كذلك وهكذا قد إكتمال المزيج وأصبح جاهزا للصب في الأكواب المناسبة.
- ولابد منصب المزيج وهو ساخن لأنه عندما يبرد يلتصق بجدار المقلاة يصعب صبه.
- نقوم يصب السحلب في الأموال والقيام بوضع المكسرات المطحونة ناعمة عليه، كما يمكننا تزيينه بالعديد من المكسرات الأخري من زبيب وجوز هند محروس.
- ويمكننا وضع نصف الكوب من السحلب ووضع بعض المكسرات ثم استكمال باقي الكوب وتزيينه ثانية.
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