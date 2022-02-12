بدون غسل.. رشة على شعرك لتطويل وتكثيف الشعر بسرعة الصاروخ لحد كعب رجلك

بدون غسل.. رشة على شعرك لتطويل وتكثيف الشعر بسرعة الصاروخ بعد أن وجدت معظم السيدات أن وسائل تطويل الشعر الصناعية والتي تحتوي على مواد كيميائية أن هذه الوسائل تضر بالشعر أكثر مما تفيده، إليكم وصفة البصل والعسل للشعر، حيث أن الوصفات الطبيعية أكثر ما تبحث عنه المرأة حيث أن المنتجات الطبيعية تعطيك نتائج إضافية وأكثر من المطلوب حيث أن هناك وصفات تساعد في حل مشاكل الشعر بشكل كامل كما أن النتائج تدوم لفترات طويلة ما دمت تهتمين به باستمرار.

كيفية تحضير وصفة البصل والعسل للشعر

مكونات الوصفة:-

كوب صغير من عصير البصل.

زيت جوز الهند.

خل أبيض.

زيت زيتون.

عسل نحل.

بقدونس.

خطوات التحضير:-

قومي بإحضار وعاء حجمه مناسب لدمج المكونات، أضيفي عصير البصل وجوز الهند وزيت الزيتون والخل والعسل في الوعاء وقلبيهم جيدًا.

اغسلي شعرك أولًا بالماء الدافئ ثم أضيفي الخليط على كل أجزاء شعرك ابتداءً من الفروة حتى الأطراف ودلكي الخليط في الفروة بيديك.

قومي بترك الخليط على شعرك لمدة ساعتين مع تغطية شعرك بغطاء الرأس وبعد ذلك قومي بشطف رأسك بالماء الفاتر حتى تخلصيه من أي ترسبات للخليط.

وللتخلص من رائحة الخليط قومي بغسل شعرك بماء البقدونس واشطفيه مرة أخرى بالماء والشامبو.

استمري على هذه الخلطة لفترة طويلة وكرريها مرتين من كل أسبوع.

فوائد البصل للشعر

يعمل البصل على تنعيم الشعر وترطيبه لفترة طويلة وفي وقت قصير.

يعمل البصل على حماية الشعر من التقصف والتساقط الذي يحدث لأي عامل أو سبب من الأسباب.

كما أنه يعمل على التخلص من القشرة التي تتسبب في عدم نمو الشعر بشكل طبيعي وصحي.

يحافظ على لون الشعر الشعر الطبيعي كما أنه يخلصك من الشعر الأبيض ويوّحد لون شعرك ويزيده لمعانًا.

يزيد من طول الشعر ويعطه النضارة والحيوية والإشراق.

وصفة البصل والعسل للشعر

المكونات:-

بصلة كبيرة.

عسل أبيض طبيعي.

زيت زيتون.

خطوات الطريقة:-