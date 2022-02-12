نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يخترق فروة الرأس ويخلصك من الشيب في ساعة واحدة تخلصي من الشعر الابيض نهائيا مثل السحر!! في المقال التالي
التخلص من الشعر الأبيض الذي يعاني منه البعض من خلال الوصفات الطبيعية بدلا من استخدام الكريمات الموجودة في الصيدليات والتي تحتوي على نسبة كبيرة من المواد الضارة، ومن هذه الخلطات الطبيعية خلطة قشر الرمان التي تساعد في القضاء نهائيا على الشعر الأبيض والتخفيف من الشيب بسهولة والعمل على منحه الحيوية واللمعان والقضاء على القصور التي يعاني منها الشعر، فقد نتعرف معا على الطريقة الطبيعية الفعالة في تحويل الشعر من اللون الأبيض إلى اللون الأسود الغامق مع إضافة لمعة مميزة له.
يخترق فروة الرأس ويخلصك من الشيب في ساعة واحدة تخلصي من الشعر الابيض
يتم التخلص من علامات الشيب المختلفة التي تظهر على الشعر والتي تكون السبب في ازعاج الكثير منا عن طريق استخدام الوصفات الطبيعية المعزز للشعر والفعالة في التخلص نهائيا من علامات الشيب والتقدم في العمر التي يعاني منها البعض من السيدات والرجال، فقد تتكون الوصفة من التالي:
- قشر الرمان المجفف
- ملعقة من زيت الزيتون
- ملعقة زيت جوز هند
- كمية من قشر البصل
- فصين ثوم
- كوب ماء
- ملعقة شاي أخضر.
طريقة تحضير الوصفة
- يتم تحضير وصفة قر الرمان للقضاء على الشيب عن طريق الخطوات التالية للحصول على شعر صحي والاستفادة من العناصر الموجودة بهذه المكونات المضافة على بعضها البعض، وهي:
- يتم طحن قشر الرمان جيدا ووضعه في كوب من الماء على النار حتى يغلي تماما.
- ثم يتم إضافة الشاي عليه واضافة الحبة السوداء مع إضافة قشر البصل والثوم.
- ثم تترك المكونات على النار ومن ثم يتم التقليب جيدا وبعدها يتم تغطيته حتى يتغير لون الماء.
- يتم تصفيته من الشوائب واضافة زيت جوز الهند وزيت الزيتون ويتم تقليب المكونات جيدا.
- يتم وضع هذه لمكونات في زجاجة بخاخ وبعدها يتم غسل الشعر والفروة جيدا.
- ثم يتم رش هذا الخليط على الشعر مرة كل يوم من الفروة وحتى أطراف الشعر.
- يترك على الشعر حتى يجف تماما ومن ثم يتم تكرار هذا الخليط مرة واحدة كل أسبوع
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