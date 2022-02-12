نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطعم روعة.. بسكويت الخلاط السريع مقرمش وبيدوب في الفم وبأقل المقادير هتعملي أكبر كمية في المقال التالي
عندما نقوم باستخدام الخلاط في إعداد الحلويات والمأكولات المختلفة فإننا نحصل على الخليط الذي نحتاج إليه في وقت سريع ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد البسكويت الطازج باستخدام الخلاط حتى نحصل على بسكويت مقرمش باستخدام مكونات البسكويت المعتاده ولكن نقوم بوضع جميع هذه المكونات داخل الخلاط حتى نحصل على البسكويت المقرمش في وقت قصير من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد البسكويت المقرمش داخل الخلاط المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد البسكويت في مدة زمنية قصيرة.
مكونات إعداد البسكويت الذي يتم عمله في الخلاط
فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد بسكويت الخلاط ربما لا يختلف مكونات البسكويت الخلاط عن باقي انواع البسكويت ولكن فيما يلي سنتحدث عن جميع هذه المكونات:
- 1\2 كوب من الزيت النباتي الذي يستخدم في القلي.
- كوب من السكر الناعم المطحون.
- كوبين من الدقيق.
- 1\2 كوب من الزبدة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- رشة صغيرة من الملح.
- ملعقتين من الكاكاو الخام.
طريقة إعداد بسكويت الخلاط المقرمش
فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي نحتاج إليها حتى نستطيع عدها بسكويت الخلاط المقرمش المنزل وهذه الطريقة هي:
- داخل الخلاط الكهربائي نختار جميع المكونات الزبدة والطحين والماء والفانيليا والملح ونبدأ في تحريك هذه المكونات داخل الخلاط الكهربائي ثم نحصل من خلال الخلاط على عجينة سائلة لها قوام خفيف.
- بعد ذلك نضع العجينة التي تم الحصول عليها من الخلاط ونبدأ في تشكيل هذا العجين على اشكال البسكويت المعتاده يمكن أن نقسم العجينة إلى قسمين القسم الأول نضيف له الكاكاو الخام والقسم الثاني نضيف له الفانيليا فقط.
- بعد ذلك نبدأ في تشكيلة بسكويت 1\2 يحتوي على الفانيليا ونصف يحتوي على الكاكاو حتى يكون له لون أبيض ولون بني.
- بعد ذلك نضع قطع البسكويت هذه داخل صينية كبيرة ونضع الصينية في الفرن تحت درجة حرارة مرتفعة جدا حتى تكون قطع البسكويت جاهزة ويمكن تناولها بشكل سريع.
- نترك البسكويت داخل الفرن تقريبا لمدة 1\2 ساعة حتى يكون جاهز ويكون له لون ذهبي من الاعلى.
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