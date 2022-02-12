بطعم روعة.. بسكويت الخلاط السريع مقرمش وبيدوب في الفم وبأقل المقادير هتعملي أكبر كمية

عندما نقوم باستخدام الخلاط في إعداد الحلويات والمأكولات المختلفة فإننا نحصل على الخليط الذي نحتاج إليه ‏في وقت سريع ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد البسكويت الطازج باستخدام الخلاط حتى نحصل على بسكويت مقرمش باستخدام مكونات البسكويت المعتاده ولكن نقوم بوضع جميع هذه المكونات داخل الخلاط حتى نحصل على البسكويت المقرمش في وقت قصير من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد البسكويت المقرمش داخل الخلاط المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد البسكويت في مدة زمنية قصيرة.

‏مكونات إعداد البسكويت الذي يتم عمله في الخلاط

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فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد بسكويت الخلاط ربما لا يختلف مكونات البسكويت الخلاط عن باقي انواع البسكويت ولكن فيما يلي سنتحدث عن جميع هذه المكونات:

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1\2‬ كوب من الزيت النباتي الذي يستخدم في القلي.‬

كوب من السكر الناعم المطحون.

كوبين من الدقيق.

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‏ 1\2‬ كوب من الزبدة.‬

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقتين من الكاكاو الخام.

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طريقة إعداد بسكويت الخلاط المقرمش

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فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي نحتاج إليها حتى نستطيع عدها بسكويت الخلاط المقرمش المنزل وهذه الطريقة هي:

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