طريقة عمل السمك الفيلية على طريقة المطاعم مع سر القرمشه وتتبيله مميزه للقلي

السمك الفلية من أنواع السمك التي يعشقها العديد من الأشخاص، والتي يقومون بشرائه من محلات السمك لعدم معرفة كيفية تحضيره في المنزل، حيث تبحث العديد من الأمهات عن طريقة عمل سمك الفلية في المنزل لكي يكون موفر أكثر من شرائه جهاز من المحلات، ولذلك في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير سمك الفلية في المنزل.

طريقة عمل سمك فلية

هناك العديد من الطرق المختلفة لعمل سمك الفلية ومن هذه الطرق فيما يلي.

المكونات

كيلو سمك فلية ( الكمية حسب الرغبة).

٣ معالق كمون، ٢ ملعقة كبيرة ملح.

٤ فصوص ثوم، ملعقة فلفل أسود.

فلفل ألوان، ٣ كوب دقيق.

٢ ملعقة زيت، ملعقة بابريكا.

كوب من الماء.

زيت للقلي.

٢ ملعقة خل، ٣ معالق عصير ليمون.

تحضير السمك الفيلية