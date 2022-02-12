بمكون بسيط للغاية تستطيع منه الحصول على أطيب شورما سورية

دائمًا ما تسعى ربات البيوت والآباء بمنع أبنائهم من تناول الوجبات السريعة وأكل المطاعم بسبب ما المواد الخطرة والمعدات الغير نظيفة التي تعتمد عليها بعض المطاعم، لذلك يحرصوا على القيام بإحضار جميع المقادير داخل المنزل حتى يتمكنوا من تناول الطعام المفضل لهم لكن بطريقة صحية وفي ذات الوقت يعطيك نفس الطعم والمذاق وهذا ما ستتمكن من الحصول عليه عندما تقوم بالتعرف على الآتي.

طريقة عمل الشورما السوري

بما أن الشورما السوري من أكثر الأكلات التي يحبها الكبير قبل الصغير من شتى بقاع الأرض سنحرص الآن على إحضار المكونات السرية التي يتم وضعها بها حتى تحصل على أطيب مذاق لن تتخيله على الإطلاق، لذلك دعي المقادير التي تعرفيها جانبًا واتبعي الطريقة الحالية:

المقادير:

كوب من الزبادي أو اللبن الرائب.

كيلو من صدور أو أوراك الدجاج المخلية.

ملعقة كبير من الخل (المكون السحري لأنه يساهم في عملية السوء السريع لدجاج).

ملعقة صغيرة من هذه المكونات (كمون ،بابريكا، كزبرة ناشفة، زعتر، روزماري أو أكليل الجبل، هيل أو حبهان، فلفل حار (حسب الرغبة)، كاري، كركم لإعطاء لون مثالي، بصل بودر، ثوم بودر، زعفران أو بدرة زعفران للون إن وجد).

ملعقة كبيرة من (ملح الطعام أو حسب الرغبة، فلفل أسود، ملعقة زيت طعام، ملعقة عسل أبيض، ملعقة معجون طماطم).

حبة بطاطس.

حبة بصل متوسطة.

ثلاث فصوص ثوم.

طريقة التحضير