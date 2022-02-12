نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكون بسيط للغاية تستطيع منه الحصول على أطيب شورما سورية في المقال التالي
دائمًا ما تسعى ربات البيوت والآباء بمنع أبنائهم من تناول الوجبات السريعة وأكل المطاعم بسبب ما المواد الخطرة والمعدات الغير نظيفة التي تعتمد عليها بعض المطاعم، لذلك يحرصوا على القيام بإحضار جميع المقادير داخل المنزل حتى يتمكنوا من تناول الطعام المفضل لهم لكن بطريقة صحية وفي ذات الوقت يعطيك نفس الطعم والمذاق وهذا ما ستتمكن من الحصول عليه عندما تقوم بالتعرف على الآتي.
طريقة عمل الشورما السوري
بما أن الشورما السوري من أكثر الأكلات التي يحبها الكبير قبل الصغير من شتى بقاع الأرض سنحرص الآن على إحضار المكونات السرية التي يتم وضعها بها حتى تحصل على أطيب مذاق لن تتخيله على الإطلاق، لذلك دعي المقادير التي تعرفيها جانبًا واتبعي الطريقة الحالية:
المقادير:
- كوب من الزبادي أو اللبن الرائب.
- كيلو من صدور أو أوراك الدجاج المخلية.
- ملعقة كبير من الخل (المكون السحري لأنه يساهم في عملية السوء السريع لدجاج).
- ملعقة صغيرة من هذه المكونات (كمون ،بابريكا، كزبرة ناشفة، زعتر، روزماري أو أكليل الجبل، هيل أو حبهان، فلفل حار (حسب الرغبة)، كاري، كركم لإعطاء لون مثالي، بصل بودر، ثوم بودر، زعفران أو بدرة زعفران للون إن وجد).
- ملعقة كبيرة من (ملح الطعام أو حسب الرغبة، فلفل أسود، ملعقة زيت طعام، ملعقة عسل أبيض، ملعقة معجون طماطم).
- حبة بطاطس.
- حبة بصل متوسطة.
- ثلاث فصوص ثوم.
طريقة التحضير
- احرص على فرم البصل والثوم سويًا حتى يصبح قوامهم ناعم للغاية أشبه بالسائل بقليل.
- قم الآن بإحضار وعاء عميق ضع جميع المكونات به واحرص على خلطهم جيدًا حتى يصبح قومهم ناعم ولونه مائل للأصفر الداكن.
- احرص الآن على وضع مقادر الدجاج وقم بتدليكه جيدًا لمدة خمس دقائق حتى تصل تتبيله في جميع الأجزاء الخاصة بالدجاج.
- قم الآن على الفور بتغطية الوعاء بقطعة من البلاستيك وضعه في الثلاجة لمدة خمس ساعات على الأقل ومن المفضل أن تترك الدجاج في التتبيله مدة تصل إلى يوم كامل أو يومين.
- تقوم الآن بإحضار سيوخ من الخشب وتبدأ في تجميع ثلاث أسياخ سويًا حتى يكون قوي على الشوي، احرص على غرزهم داخل جزء من حبة البطاطس.
- ضع الآن الدجاج المتبل قطعة تلو الأخرى وآخر قطعة أحرص على وضعها وبعد ذلك قم بوضعها داخل وعاء، يمكنك وضع خضروات أسفل الصينية ووضع باقي التتبيلة عليهم لتصبح مذاقها مثالي.
- انتظر على الأكثر ساعة ونصف ومن ثم أبدأ الآن بتقديمها مع الخيار المخلل والثومية والعيش الصاج المميز لتحصل على أفضل طريقة لعمل الشورما السوري بمنتهي السهولة.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ