في 10 دقائق بس هتعملى ألذ كفته أرز بتتبيلة المطاعم مفيش أحلي من كده مش هتبطلي تعمليها لأسرتك

ألذ كفته أرز بتتبيلة المطاعم، تعد كفتة الأرز من أنواع وصفات الكفتة المشهورة بشكل كبير عند المصريين، حيث يفضل عدد كبير من الأشخاص تناولها بعد تحميرها مباشرة ً وبشكل خاص الأطفال حيث يكون مذاقها جيد ومميز بعد أن يتم تحميرها، وسوف نوضح في هذا المقال كيف يمكن تحضير كفتة الأرز في المنزل بطريقة بسيطة وشهية.

طريقة عمل ألذ كفته أرز بتتبيلة المطاعم

يمكن تجهيز كفتة الأرز في المنزل عن طريق اتباع الخطوات التالية:

مكونات كفتة الأرز

600 جرام من الأرز.

حزمتين من الكزبرة.

حزمة من الشبت.

حبة بصل متوسطة الحجم.

كيلو لحم جملي حمراء من دون دهون أو عجالي.

عُودين من النعناع الأخضر.

8 فصوص من الثوم.

ملح وفلفل أسود وكمون وسبع بهارات.

طريقة تحضير كفتة الأرز

في إناء عميق يتم وضع كلاً من الأرز واللحمة والبصل والثوم والبهارات و الشبت والبقدونس والملح والفلفل الأسود.

يمكن إرسال كل هذه المكونات إلى الجزار حتى يقوم بفرمها داخل المفرمة الخاصة به.

إذا كنتي لا ترغبين بذلك فيمكنك طحن الأرز أولاً داخل المطحنة الكهربائية حتى يصبح ناعماً.

بعد ذلك يتم وضع اللحمة والبهارات والشبت والبقدونس والملح داخل الكبة الكهربائية وإضافة الأرز المطحون عليهم وتشغيل الكبة لكي تتجانس كل المكونات مع بعضها البعض.

بعد ذلك نضع ملعقة من البيكنج بودر إلى الخليط وتقليبهم جيداً.

نترك عجينة الكفتة ترتاح بعض الوقت ثم يتم تشكيلها إلى أصابع متوسطة الحجم.

بعد ذلك يتم تحمير أصابع الكفتة في زيت غزير أو حفظها في الفريزر لحين استخدامها.

بعد تحمير الكمية كاملةً يتم تحضير الصلصة لإكمال عملية تجهيز الكفتة.

لتَجهيز الكفتة يتم وضع إناء على النار ونضيف إليه ملعقة من الزيت ونضع عليهم ملعقة من الثوم المفروم و نشوحها جيداً، ثم يتم إضافة عصير الطماطم إلى الثوم وتركها حتى تتسبك تماماً.

بعد ذلك يتم إضافة الكفتة داخل الصلصة وتركها بعض الوقت داخل الصلصة.

بعدها يتم إضافة الكفتة داخل أطباق التقديم وبذلك تكون جاهزة للتقديم.

وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا إليكم مقال عن طريقة تجهيز كفتة الأرز في المنزل، يمكن تطبيق وتنفيذ هذه الطريقة واتباعها وتحضير الذ كفتة أرز لعائلتك.