طريقة عمل كشري الحلة الواحدة ألذ وأسرع وجبة غدا ممكن تعمليها بطعم رهيب

يعتبر الكشري من الأكلات الشعبية في مصر وهو يباع في المحلات ويتميز بطعمه الشهي ويحبه الكبار والأطفال خاصة مع الدقة والشطة، ولكن بعض السيدات لا تقوم بعمله في البيت بسبب استهلاك مواعين كثيرة ووقت أكبر ولذلك نحن اليوم نقدم لكم اسهل واسرع طريقة لعمل كشري الحلة الواحدة بطعم أحلى من المحلات فتابعونا.

طريقة عمل كشري الحلة الواحدة

المكونات:

2 كوب من الأرز.

كوب شعرية.

عدس بجبة منقوع في ماء مغلي.

كيس مكرونة.

ماء مغلي.

زيت.

نصف كيس مكرونة اسباجتي.

ملح.

كمون.

حمص مسلوق.

مكونات الصلصة:

2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

لتر عصير طماطم.

زيت.

رشة سكر.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة مطحونة.

كوب ماء مغلي.

مكعب مرقة.

مكونات الدقة:

كوب خل أبيض.

ملعقة ثوم مفروم.

كوب ماء.

ملعقة صغيرة فلفل حامي مفروم.

ملح وكمون.

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة مطحونة.

عصير 2 ليمونة.

مكونات البصل المقرمش:

نصف كيلو بصل أبيض مقطع جوانح.

2 ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة ملح.

زيت غزير.

طريقة التحضير:

في البداية سوف نقوم بتحضير البصل لأن زيت تحمير البصل سوف نقوم بعمل باقي المكونات به للحصول على طعم المحلات. نضع البصل المقطع في وعاء مع الملح والنشا ونقلب جيدا ثم نحمرهم في الزيت حتى يصبح لونه ذهبي ثم يوضع في مصفاة بها مناديل مطبخ. في وعاء متوسط نضع كمية مناسبة من زيت تحمير البصل ونشوح الثوم حتى تخرج رائحته ثم نضيف عصير الطماطم. مع الملح والفلفل الأسود والسكر وباقي البهارات وكوب الماء ثم نخفض النار ونتركها حتى تنضج والآن نقوم بتحضير الكشري. قدر عميق نضع به 5 ملاعق كبيرة من الزيت ونحمر الشعرية لكي يصبح لونها ذهبي ثم نضع الأرز ونشوح لمدة 5 دقائق. بعد ذلك نصفي العدس ونغلف جميع المكونات جيدا بالزيت حتى لا يعجن الكشري ثم تضاف المكرونة مع الملح والكمون. وأيضا الماء على الوجه نوزع المكرونة الاسباجتي وعندما تغلي المكونات نخفض النار ونترك الكشري حتى ينضج. بولة متوسطة ونضع بداخلها الخل والثوم مع جميع مكونات الدقة ونرفعها على النار حتى تغلي ثم نضع الكشري في طبق التقديم. وعلى الوجه الحمص المسلوق مع البصل المقرمش والصلصة ويقدم الكشري مع الدقة وسلطة خضراء وبالهنا والشفا.

أسرار نجاح الكشري زي الجاهز