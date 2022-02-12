بدون خل هتتخلصى من زفاره الفراخ حتى لو مجمده معلقتين لنظافه الفراخ من الزفاره مهما كان نوعها

العديد من النساء يرغبن في تقديم أفضل الوجبات لأبنائنا وازواجهم، ويكمن ذلك في الإبداع أثناء القيام بطني الطعام ولكن في أغلب الأحيان تكمن جودة الطعام في الاهتمام بنظافته منذ البدء، وأهم الأطعمة التي يجب الحرص على نظافتها جيدا والتخلص من أي روائح عالقة بها هي الدجاج، لذا اليوم سوف نشرح لكم طريقة سهلة جدا للتخلص من زفارة الدجاج.

أهم الطرق للقضاء على زفارة الدجاج نهائياً

إليكم أبسط السبل التي تساعد على تنظيف الدجاج، والقضاء على رائحة الزفارة، وذلك على هذا النحو:-

لا بد من القيام بغسل الدجاجة جيدا ووضعها بتحليل ملح ودقيق، وذلك من أجل القضاء على الروائح الغير محببة.

كما أنه من الممكن اتباع هذه الطريقة في التخلص من الزفارة، وذلك من خلال القيام بنقع الدجاج بماء به خل لمدة ثلاثون دقيقة، وبعد ذلك غسل الدجاجة بالماء فقط، وذلك من أجل التخلص من طعم الخل العالق بالفراخ.

وفيما بعد تحتاج إلى إضافة عصير الليمون والتخلص من زفارة الدجاج

عليكي القيام بغسل الدجاجة وتنظيفها من أي شوائب عالقة بها، وبعد ذلك القيام بوضع عصير الليمون على الماء المتواجد به الدجاج.

عليكي القيام بغسل الدجاجة وتنظيفها من أي شوائب عالقة بها، وبعد ذلك القيام بوضع عصير الليمون على الماء المتواجد به الدجاج. كما أنه أيضا يمكنك استخدام قشور الليمون في التخلص من رائحة الزفارة.

وفيما بعد عليكي ترك الدجاج داخل هذه الوصفة لمدة ساعة، وبعد مرور هذا الوقت القيام بغسل الدجاج جيدا والقيام بطهيه.

البهارات والماء المغلي لتنظيف الدجاج