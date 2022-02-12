اعملي المسقعة بالخل والثوم بطريقة جديدة وبمكونات بسيطة وطعم شهي يفتح النفس

المسقعة من الأكلات المصرية الشهيرة وهي تتميز بطعمها اللذيذ وهي عبارة عن باذنجان وفلفل مقلي مع صلصة مميزة ويتم تناولها مع خبز بلدي وبصل أخضر، وهذه الوجبة تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن اللازمة للصحة وتقوي المناعة واليوم نقدم لكم اسهل طريقة لعملها بالخل والثوم بطعم مميز وبمكونات بسيطة فتابعونا.

محمد يوسف

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