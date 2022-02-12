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عمر شويل - جدة اعملي المسقعة بالخل والثوم بطريقة جديدة وبمكونات بسيطة وطعم شهي يفتح النفس - ثقفني
المسقعة من الأكلات المصرية الشهيرة وهي تتميز بطعمها اللذيذ وهي عبارة عن باذنجان وفلفل مقلي مع صلصة مميزة ويتم تناولها مع خبز بلدي وبصل أخضر، وهذه الوجبة تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن اللازمة للصحة وتقوي المناعة واليوم نقدم لكم اسهل طريقة لعملها بالخل والثوم بطعم مميز وبمكونات بسيطة فتابعونا.
طريقة عمل المسقعة بالخل والثوم
المكونات:
- كيلو باذنجان مقطع.
- 6 حبات من الفلفل المقطع شرائح.
- كوب عصير طماطم.
- ربع كوب خل.
- 6 فصوص ثوم.
- 2 ملعقة كبيرة صلصة.
- ملح وفلفل أسود.
- ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.
- زيت للقلي.
طريقة التحضير:
- نقوم بتقطيع الباذنجان ومن الأفضل ترك أجزاء صغيرة من الغلاف الأسود ثم يوضع في مصفاة وعليه ملعقة كبيرة من الملح.
- نترك الباذنجان لمدة 30 دقيقة للتخلص من الماء الذي يوجد بداخله ثم نقليه في الزيت حتى يصبح لونه ذهبي ثم يرفع على مناديل مطبخ.
- والآن نقوم بتحمير الفلفل بنفس الطريقة نرفع وعاء على النار ونضيف إليه كمية مناسبة من الزيت ونشوح الثوم حتى يذبل ونطفيه بالخل.
- ثم نضيف الصلصة مع عصير الطماطم والبهارات ونخفض النار حتى تتسبك الصلصة بعد ذلك نرص الباذنجان والفلفل في صينية.
- ونصب الصلصة فوق المكونات ثم ندخلها إلى فرن ساخن لمدة 15 دقيقة وتقدم وهي ساخنة مع بصل بالخل وعصير الليمون وبالهنا والشفا.
طريقة عمل المسقعة باللحمة
المكونات:
- كيلو باذنجان رومي.
- نصف كيلو لحمة مفرومة.
- نصف كيلو فلفل رومي أخضر.
- 2 حبة بصل مفروم.
- 2 ملعقة سمنة.
- نصف كيلو عصير طماطم.
- ملح وفلفل أسود.
- ملعقة صغيرة شطة.
- زيت للقلي.
- ثوم مفروم.
طريقة التحضير:
- نقوم بتقشير الباذنجان ونزيل البذور من الفلفل ثم نضع الخضروات في مصفاة ومعها كمية مناسبة من الملح ونقلب ونتركها جانبا.
- في مقلاة نضع ملعقة من السمنة ونشوح نصف كمية البصل حتى يصبح شفاف ثم يضاف الثوم المفروم مع ملعقة من الصلصة وعصير الطماطم.
- بعد ذلك نضيف الملح والفلفل والشطة ونتركها على النار حتى تنضج والآن نقوم بتعصيج اللحمة عن طريق وضع قدر على النار.
- مع السمنة والبصل وعندما يذبل نضع اللحمة المفرومة ونقلب مع الفلفل الأسود والملح ونتركها على نار متوسطة حتى ينضج اللحم.
- نحضر صينية بيركس وفي القاع نضع ملعقة من الصلصة ثم الباذنجان والفلفل وفوقهم الحشوة وطبقة أخرى من الباذنجان ثم الصلصة.
- ندخل الصينية إلى فرن ساخن لمدة 30 دقيقة ثم تقدم وهي ساخنة مع عيش بلدي وطبق مخلل مشكل وسلطة خضراء.
باذنجان مقلي بالخل والثوم
المكونات:
- نصف كيلو باذنجان مقطع.
- 3 قرن فلفل حار.
- 5 فصوص ثوم مفروم.
- ربع كوب خل.
- ملح.
- زيت.
طريقة التحضير:
- نقلي الباذنجان في الزيت مع الفلفل بالطريقة المعتادة ثم نضع مقلاة وبها ملعقة من الزيت ونشوح الثوم ونطفيه بالخل.
- نضع الباذنجان المقلي والفلفل في خليط الثوم والخل واتركيه لمدة 3 دقائق ثم يرفع ويقدم بجانب الطعام.
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