طريقة عمل بسكويت الشوفان الصحي المشبع لفترات طويلة والمفضل عند الرياضيين وراغبي التخسيس

طريقة عمل بسكويت الشوفان الصحي المشبع، يعتبر بسكويت الشوفان من المخبوزات التي لها قيمة غذائية عالية وبسكويت صحي في نفس الوقت، وبالنسبة لمعظم متبعي الحمية الغذائية فهو سناك رائع في أي وقت، فهو يعرف بطعمه اللذيذ ومشبع، ولكن عند شرائه جاهز يكون يحتوي على مواد حافظة وهذا شيء صار وغير صحي، لذلك نقدم لكِ أسهل طريقة لتحضير بسكويت الشوفان في المنزل وتناوليه مع النسكافيه و الحليب أو الشاي.

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طريقة عمل بسكويت الشوفان الصحي

المكونات

ثلاث أكواب من دقيق الشوفان.

كوب واحد من الدقيق.

ثلث كوب من الزيت.

بيكنج بودر.

فانيليا.

بيضة.

نصف كوب سكر.

رشة ملح.

طريقة تحضير بسكويت الشوفان بقرمشة مبهرة

نسخن الفرن أولا على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية. بعد ذلك نقوم بتجهيز البسكويت، نحضر وعاء ونضع فيه ثلاثة أكواب دقيق الشوفان وكوب الدقيق ثم البيكنج بودر. نضع بعدها نصف كوب السكر و رشة الملح، ثم نقوم بإنزال البيضة والفانيليا. بعد الخلط جيداً للمكونات نضع الزيت برفق مع العجن باليد باستمرار حتى تتماسك العجينة وتصبح سهلة التشكيل. نترك العجينة ثلث ساعة لكي ترتاح قليلا. نرش دقيق على مائدة أو رخامة ونبدأ بفرد العجينة بالنشابة ثم نبدأ بتقطيعها كما نريد أصابع أو دوائر. نضع ورق زبدة في صينية ثم نضع عجينة البسكويت عليها، ثم نقوم بإدخالها الفرن. قد تأخذ ربع ساعة لكي تنضج وتأخذ لون ثم نخرج الصينية وننتظر ليبرد ثم نقوم بوضع في أطباق.

بسكويت الشوفان بدون بيض

المكونات

كوب دقيق.

كوب شوفان مطحون.

ملعقة بيكنج بودر.

ملعقتين زبيب.

ملعقتين حليب.

ثلاث ملاعق سكر.

رشة ملح.

ملعقة زبدة.

طريقة التحضير