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عمر شويل - جدة بخلطة المحشي السرية أعملي محشي ورق العنب بالطريقة المصرية الأصيلة بطعم وريحة جنان - ثقفني
يعتبر محشى ورق العنب من الاكلات اللذيذة والمحبوبه التى تتميز بطعمه الرائع، وهو من الوجبات الاساسيه على المائده فى العزومات، ويقدم ورق العنب مع شرائح الليمون وسلطة الزبادى ويمكن تحضير ورق العنب بشرائح اللحمة التى تعطية المزاق الطيب والرائحه الشهيه، واليوم نقدم لكم طريقة عمل محشى ورق العنب.
طريقة عمل ورق العنب
المكونات
- نصف كيلو من ورق العنب.
- ماء للسلق.
- نصف كيلو من الارز.
- ٢كوب من عصير الطماطم.
- ٢معلقة كبيرة من معجون الطماطم.
- كمية من الخضرة المقطعه.
- بصلة كبيرة الحجم مبشورة.
- ملح وفلفل اسود وبهارات.
- مكعب مرقة دجاج.
- شوربة للتسوية.
- زيت نباتى.
- شرائح ليمون.
الطريقة
- نضع الماء فى قدر عميق على نار متوسطه ونتركها حتى الغليان.
- نضع ورق العنب فى الماء المغلى لمدة ٣دقائق.
- نرفع ورق العنب من الماء على مصفاه حتى نتخلص من الماء الزائد.
- فى قدر على النار نضع البصلة المبشورة مع الزيت حتى تحمر.
- نضع مع البصل معجون الطماطم ونقلبهم جيدا.
- نضف اليهم الملح والفلفل والبهارات ونتركهم لمدة ٥دقائق.
- نقوم باضافة عصير الطماطم الى الخليط ونتركهم على نار متوسطه حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها.
- نقوم بغسل الارز وتصفيته جيدآ.
- نخلط الارز مع الخضرة المقطعه مع خليط الطماطم ونقلبهم جيدآ.
- نقوم بلف ورق العنب وغلقه جيدآ حتى لا يخرج منه الارز اثناء التسويه.
- نرص ورق العنب فى وعاء عميق ونصف اليه الشوربه المغليه حتى تتساوى على وجه ورق العنب.
- نقوم بتسوية ورق العنب على نار متوسطه لمدة نصف ساعه ثم نتركه على نار هادئه حتى يتم تسويته.
- يقلب ورق العنب على سرفيس التقديم ويزين بشرائح الليمون.
- يقدم معه سلطة الزبادى او الثومية.
طريقة عمل الثومية
المكونات
- علبه من الزبادى.
- ٥فصوص ثوم مهروسه.
- ملح وفلفل اسود.
- ٢معلقة كبيرة من المايونيز.
- معلقة كبيرة من الليمون.
- معلقة كبيرة من زيت الزيتون.
الطريقة
- فى وعاء عميق نضع الزبادى مع المايونيز والملح والفلفل ونخفقهم بشكل جيد.
- نضف اليهم الثوم المهروس وزيت الزيتون والليمون ونستمر فى الخفق حتى تتجانس المكونات مع بعضها.
- يفرغ الخليط فى طبق التقديم مع القليل من زيت الزيتون على الوجه.
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