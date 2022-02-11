بكوب دقيق أعملي بسكويت نواعم على أصوله بطريقة ناجحة ومقادير دايبة دوب وبطعم رهيب

يعتبر البسكويت من أشهي وألذ أنواع المخبوزات التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها ويعد البسكويت من الوجبات الخفيفة التي تصلح كوجبة فطار بجانب كوب من الشاي الساخن، والبسكويت من الأكلات التي يعشقها الأطفال وكذلك كبار السن ويساعد البسكويت في نمو الأطفال بطريقة صحية وسليمه لأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان، لذلك يعتبر البسكويت وجبة مغذية ومتكاملة لذلك يبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة احترافية وناجحة لعمل بسكويت الشاي بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات متوفرة داخل المنزل.

طريقة تحضير بسكويت النواعم

سوف نتعرف من خلال هذه السطور القادمة على طريقة تحضير بسكويت النواعم الذي يذوب داخل الفم، كما يفضل تناول هذا النوع من البسكويت جميع أفراد الأسرة لذلك تحاول الكثير من الأمهات جاهده لمعرفة طريقة تحضير بسكويت النواعم وسوف نساعدها على ذلك، من خلال هذه الخطوات:

مكونات عمل بسكويت النو

عدد أربع حبات من البيض.

مقدار كوب إلا ربع من الزبدة.

مقدار كوب لبن طازج.

مقدار كوب من الدقيق الناعم المنخول.

مقدار كوب من السكر سكر الأبيض الناعم.

كيس حلواني.

مقدار نصف كوب من الماء.

مقدار معلقة كبيرة من البيكنج باودر.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة تحضير بسكويت النواعم: