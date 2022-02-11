إذا وجدت لعاب علي مخدتك عند استيقاظك من النوم فهذه علامة ضرورية تتطلب حل عاجل لهذه الأمراض

التخلص من سيلان اللعاب أثناء النوم يقوم بعض الأشخاص أثناء نومهم بإخراج ما يسمى بالريالة، تخرج من الفم ويكون السبب في ذلك هو ضعف العضلات التي تكون محيطة بمنطقة الفم، مما يؤدي إلى خروج الريالة أو اللعاب من الفم بكمية كبيرة، فالإنسان لديه ستة من الغدد اللعابية، وتكون هذه الغدد متناثرة أسفل الفم، وحول الخدين، وبالقرب من الأسنان الصف الأمامي، وتقوم هذه الغدد بإنتاج ما يقارب من 1.8 لتر من اللعاب بشكل يومي، ونقدم لك عزيزي القارئ كيفية التخلص من سيلان اللعاب أثناء النوم.

كيفية التخلص من سيلان اللعاب أثناء النوم

نقدم لك كيفية علاج مشكلة سيلان اللعاب أو الريالة على الوسادة والأسباب في ذلك، وهي: –