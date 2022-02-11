نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إذا وجدت لعاب علي مخدتك عند استيقاظك من النوم فهذه علامة ضرورية تتطلب حل عاجل لهذه الأمراض في المقال التالي
التخلص من سيلان اللعاب أثناء النوم يقوم بعض الأشخاص أثناء نومهم بإخراج ما يسمى بالريالة، تخرج من الفم ويكون السبب في ذلك هو ضعف العضلات التي تكون محيطة بمنطقة الفم، مما يؤدي إلى خروج الريالة أو اللعاب من الفم بكمية كبيرة، فالإنسان لديه ستة من الغدد اللعابية، وتكون هذه الغدد متناثرة أسفل الفم، وحول الخدين، وبالقرب من الأسنان الصف الأمامي، وتقوم هذه الغدد بإنتاج ما يقارب من 1.8 لتر من اللعاب بشكل يومي، ونقدم لك عزيزي القارئ كيفية التخلص من سيلان اللعاب أثناء النوم.
كيفية التخلص من سيلان اللعاب أثناء النوم
نقدم لك كيفية علاج مشكلة سيلان اللعاب أو الريالة على الوسادة والأسباب في ذلك، وهي: –
- انسداد الأنف أحيانًا بسبب البرد والتنفس من خلال الفم، يزيد من إفراز اللعاب خاصةً أثناء النوم، لذا يجب تطهير الأنف قبل النوم وذلك عن طريق استنشاق بخار الماء الساخن، أو عن طريق الاستحمام بالماء الدافئ، أن تحرص على النوم على ظهرك أثناء هذه الفترة، فهذه الوضعية تمنع خروج اللعاب وتدفقه من الفم ويحافظ على مستوى اللعاب الذي يقوم الجسم بإنتاجه.
- يعتبر أيضًا الوزن الزائد أحد الأسباب في سيلان اللعاب، بسبب أن من يعاني من السمنة المفرطة والوزن الزائد عن الحد من انقطاع التنفس أثناء النوم، ويصف لك الطبيب الخاص بك بعض الأدوات التي تستخدم لغلق الفم من أجل تقليل خروج اللعاب من الفم أثناء النوم، كما يجب الحرص على تناول الأدوية التي يكتبها لك الطبيب فهي قد تزيد من سيلان اللعاب.
- النوم على نفس مستوى الفراش يزيد من سيلان اللعاب، لذا يفضل النوم على وسادة مرتفعة، فهي تقلل من إفراز المخاط والنوم بعمق مع الشعور بالراحة أثناء النوم.
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