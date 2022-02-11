علامات إذا ظهرت عليك أعلم أنك تعاني من نقص فيتامين (د) أحذر قبل أن يضر صحتك

فيتامين دال واحد من أهم الفيتامينات الرئيسية في الجسم والذي له دور كبير في اكتمال العمليات الحيوية في الجسم وقد يسبب اي خلل في المستوي الطبيعي لفيتامين دال في الجسم سواء بالزيادة او النقصان الي العديد من المشاكل الصحية ولكن من اكثر المشاكل شيوعًا في السنوات الاخيرة هي نقص فيتامين دال عن المعدل الطبيعي له في الجسم وفي البداية قد لا يسبب هذا النقص اي اعراض ولكن بمرور الوقت تبدأ الكثير من الأعراض في الظهور, ويبحث الكثير عن اهم الاعراض التي تدل على وجود نقص في نسبة فيتامين دال في الجسم وهو ما سنوضحه في السطور التالية.

ما هي أهم الأعراض التي تدل على نقص فيتامين دال

هناك مجموعة من الاعراض التي من الضروري الانتباه لها لمعرفة اذا ما كان هناك نقص في المعدل الطبيعي لفيتامين دال في الجسم ام لا حتى يتم علاج هذه المشكلة وتجنب ظهور اي مضاعفات ناتجة عن هذه المشكلة وتتمثل الاعراض في الآتي:-

فيتامين دال من الفيتامينات التي تعمل على تقوية جهاز المناعة في الجسم من اجل محاربة العدوي وبالتالي في حالة حدوث اي نقص فإن ذلك يتسبب في الاصابات المتكررة بالعدوي والانفلونزا.

الشعور بألام في الظهر والعظام حيث ان لفيتامين دال دور في تحفيز امتصاص العظام للكالسيوم وبالتالي يؤدي نقصه الي ضعف في العظام وألم شديد.

الشعور بالكسل دائما والارهاق والتعب السريع مع اداء اي مجهود صغير حيث يؤدي النقض في فيتامين دال الي انخفاض طاقة الجسم بشكل كبير.

كيفية علاج نقص فيتامين دال بسهولة

نقص فيتامين دال من الاضطرابات التي من المهم جدًا اكتشافها في البداية وعلاجها بدلًا من حدوث اي مضاعفات من نفص هذا الفيتامين المهم مثل هشاشة العظام, والزهايمر وغيرها من المضاعفات ولعلاج فيتامين دال يمكن التعرض لأشعة الشمس يشكل يومي ولكن في وقت الصباح الباكر او قبل غروب الشمس ويجب ان يكون التعرض بشكل مباشر ويوجد فيتامين دال في صفار البيض والكبدة ايضًا