نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فطائر الجبنة بالسمسم الرائعة.. تعرفي على طريقة سريعة وبسيطة للعجينة ونصائح الخبيز لأفضل فطائر بيتي شهية في المقال التالي
فطائر الجبنة بالسمسم الرائعة، تحظى المعجنات بمحبة الكثير، فهي وجبة إفطار أو عشاء سريعة، وبسبب الوضع الذي يسود على العالم من انتشار كورونا أصبح ربات المنازل يحبون تحضير كل شيء في المنزل والابتعاد عن شرائه جاهز، ومن أكثر الفطائر المحببة هي فطائر الجبنة والسمسم، فطريقة تحضيرها بسيطة وغير معقدة وسريعة في نفس الوقت، ومن موقعنا اليوم سنتحدث عن أسهل طريقة لعمل الفطائر.
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طريقة عمل فطائر الجبنة بالسمسم
تحتوي المعجنات على الكربوهيدرات التي يحولها الجسم إلى سكر ويأخذ حاجته لنشاطه لليوم كله، وتتميز هذه الفطائر بطعمها اللذيذ والمختلف، وإليكم المكونات:
- كوب من الجبنة الفيتا.
- كوبين ونصف دقيق.
- ملعقة سمسم كبيرة.
- فلفل أخضر مفروم ونأخذ منه ملعقتين.
- ملعقة ملح صغيرة.
- كوب ماء دافئ.
- ملعقة خميرة فورية.
- ملعقة سكر.
- صفار بيضة.
- ملعقتين من البقدونس.
- كوب زيت نباتي.
- ملعقة بيكنج بودر.
طريقة تحضير فطائر الجبنة بالسمسم
- نضع الدقيق على البيكنج بودر والسكر ورشة الملح والخميرة الفورية ونقلبهم.
- نبدأ بعد ذلك بوضع الماء الدافئ بالتدريج مع العجن حتى تتماسك العجينة ثم نضيف الزيت ونعجن.
- يجب العجن لمدة عشر دقائق على الأقل حتى تكون العجينة طرية ولينة.
- نغطي العجينة ونتركها في مكان تدفئته مناسبة لمدة نصف ساعة حتى يتضاعف الحجم وتخمر تماما.
- في إناء نضع الجبنة والفلفل المفروم والبقدونس وصفار البيض ونقبلهم حتى تتجانس المكونات.
- نحضر العجينة ونقطعها إلى كرات ونقوم بفرد كل كرة بمفردها ووضع قليل من الحشو في الوسط ثم نغلق العجينة على شكل أسطواني.
- نرصهم في صينية مع ترك مسافات ثم نغطيها ونتركها تخمر لمدة نصف ساعة أخرى.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ثم نقوم بإحضار الصينية ودهن الفطائر ببياض البيض ونرش فوقه السمسم.
- توضع في الفرن لمدة ربع ساعة حتى تنضج كليا وتأخذ لون ذهبي رائع.
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