فطائر الجبنة بالسمسم الرائعة.. تعرفي على طريقة سريعة وبسيطة للعجينة ونصائح الخبيز لأفضل فطائر بيتي شهية

فطائر الجبنة بالسمسم الرائعة، تحظى المعجنات بمحبة الكثير، فهي وجبة إفطار أو عشاء سريعة، وبسبب الوضع الذي يسود على العالم من انتشار كورونا أصبح ربات المنازل يحبون تحضير كل شيء في المنزل والابتعاد عن شرائه جاهز، ومن أكثر الفطائر المحببة هي فطائر الجبنة والسمسم، فطريقة تحضيرها بسيطة وغير معقدة وسريعة في نفس الوقت، ومن موقعنا اليوم سنتحدث عن أسهل طريقة لعمل الفطائر.

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طريقة عمل فطائر الجبنة بالسمسم

تحتوي المعجنات على الكربوهيدرات التي يحولها الجسم إلى سكر ويأخذ حاجته لنشاطه لليوم كله، وتتميز هذه الفطائر بطعمها اللذيذ والمختلف، وإليكم المكونات:

كوب من الجبنة الفيتا.

كوبين ونصف دقيق.

ملعقة سمسم كبيرة.

فلفل أخضر مفروم ونأخذ منه ملعقتين.

ملعقة ملح صغيرة.

كوب ماء دافئ.

ملعقة خميرة فورية.

ملعقة سكر.

صفار بيضة.

ملعقتين من البقدونس.

كوب زيت نباتي.

ملعقة بيكنج بودر.

طريقة تحضير فطائر الجبنة بالسمسم