طريقة عمل السحلب بعدة طرق مختلفة لشتاء دافئ

من أكثر المشروبات التي يفضلها الجميع وخاصة فى فصل الشتاء هو السحلب حيث أنه يعطي شعور بالدفئ ويعطي الجسم الطاقة اللازمة وغير ذلك مفيد للجسم وله أهمية كثيرة ويوجد كثير من البلاد التي تعرف السحلب ويحضرونه بكثرة وأيضا يحضر فى الكافيهات والمطاعم ويوجد طرق مختلفة لعمل السحلب وسوف نقوم بذكر بعض الطرق لتحضير السحلب بطريقة سهلة.

مكونات عمل سحلب بماء الزهر:

3 كوب لبن سائل.

1 ملعقة ونص كبيرة نشا.

ثلث كوب سكر.

1 ملعقة كبيرة ماء زهر.

رشة جوز هند ناعم.

رشة قرفة.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء متوسط ونقوم بوضع السكر والنشا وعليهم اللبن ونقلبهم ونضعهم على نار منخفضة والتقليب بإستمرار حتى يصبح الخليط ثقيل. نقوم بإزالة الوعاء من على النار ونضيف إليه ماء الزهر ويقلب جيداً، ثم نقوم بصبه فى أكواب التقديم وتزيين الوجه بجوز الهند والقرفة ويقدم ساخنا.

مكونات عمل سحلب بالشيكولاتة:

3 كوب لبن سائل.

1 ملعقة كبيرة ونص نشا.

ثلث كوب سكر.

1 ملعقة كبيرة ونص كاكاو ناعم سادة.

بندق مجروش.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء لعمل السحلب يكون سميك ونضع فيه كل من السكر والنشا والكاكاو ويقلب مع بعضهم ونضيف إليهم اللبن السائل ويقلب بالمضرب اليدوي حتي لا يكون به أي كتل ونضعه على نار منخفضة ويقلب بإستمرار حتي يصبح كثيف. بعد أن يثقل قوام السحلب نقوم بصبه فى أكواب التقديم ونزينه بالبندق المجروش.

مكونات عمل سحلب بالقرفة:

4 كوب لبن.

2 ملعقة صغيرة سحلب.

2 ملعقة صغيرة سكر.

نص ملعقة صغيرة حبهان ناعم.

4 ملعقة صغيرة جوز الهند مبشور.

1 ملعقة صغيرة قرفة ناعمة.

1 ملعقة صغيرة زنجبيل ناعم.

طريقة التحضير: