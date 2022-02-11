نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مش هتشتري الجاهزة تاني طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية في البيت بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية، من أنواع الجبن التي لا غني عنها في البيت لأنها تدخل في الكثير من الوصفات، ولكن سعرها باهظ لذلك تبحث ربات المنزل عن طرق تساعدهم في تحضيرها بأقل المكونات في البيت، فإليكم بالخطوات طريقه عمل الجبنة الموتزاريلا بطعم مميز ومطاطية مثل الجاهزة، المكونات بسيطة وخطوات سهلة.

طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية في البيت

المكونات

كيلو من اللبن.

3 أكواب من الخل.

ربع كوب من عصير الليمون.

رشة ملح.

طريقة التحضير

قومي بوضع اللبن على نار متوسطة، عليك تقليبة من حين لآخر اتركي حتي يسخن وتصل درجة الحرارة إلي 40 درجة مئوية، ثم عليك أطفاء النار وإضيفي الخل وعصير الليمون والملح مع التقليب الجيد للمكونات، اتركي اللبن جانباً لدقائق حتي تلاحظين تكون يارب شفاف، نترك اللبن لبضع دقائق حتي نجد تكون كتل وإنفصالة إلي جزئين، جزء ثقيل والآخر سائل عليك تجميع الكتل الناتجة ووضعها في وعاء كي يتم تصفية المياة المتواجدة بها، ثم عليك إدخال الجبن الثلاجة وتركة حتي يتجمد وتقومي ببشرة والاحتفاظ به لحين استخدامه.

أسهل طريقة لعمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية في البيت

المكونات

كوب من الحليب البودرة.

كوب إلا ربع من الزيت.

كوب إلا ربع من الماء.

صفار أربع بيضات.

ثلاث ملاعق من النشا.

ملعقة من عصير الليمون.

رشة من الملح.

طريقة التحضير

قومي بوضع الزيت في الخلاط الكهربائي، واضيفي الماء وصفار البيض ورشة ملح عليك خلط المكونات جيداً حتي تمتزج مع بعضها، ثم عليك إضافة عصير الليمون والنشا والحليب البودر ثم قومي بتشغيل الخلاط الكهربائي والخلط مرة أخرى حتي تحصلين على قوام كريمي، وضع الخليط في قوالب ووضعهم في صينية، إضافة الماء الساخن في الصينية حتي تغمر نصف القوالب، عليك تشغيل الفرن على درجة متوسطة، إدخال الصينية الفرن وتركها لمدة ساعة حتي ينضج الخليط بشكل تام، ثم قومي باستخراج الجبنة وتركها حتي تبرد بشكل تام ثم قومي ببشرها وحفظها في الثلاجة لحين الحاجة إلي استخدامها في الوصفات المختلفة وستكون بطعم مميز مثل الجاهزة ومطاطية وستنال إعجاب أسرتك.

نصائح هامة لنجاح الجبنة الموتزاريلا في البيت