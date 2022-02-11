طريقة عمل الكبسة السعودية باللحم الضاني على طريقة الشيف شربيني

من أشهر الأكلات السعودية والتي تتميز بها هي الكبسة حيث أنها تعتبر من أكثر الأكلات شهرة وتحضر فى مختلف البلاد الخليجية وبطرق كثيرة مختلفة، وذلك لأنه يمكن تحضيرها فى معظم الأوقات وخاصة المناسبات وتتميز بمذاقها الشهي الذي يفضله الجميع، ولذلك سوف نقوم بذكر طريقة عمل الكبسة على الطريقة السعودية حتي تحصلي على مذاق رائع.

مكونات عمل الكبسة السعودية:

1 كيلو لحم ضاني.

4 كأس أرز طويل الحبة بسمتي وينقع لمدة 15 دقيقة.

3 حبات بصل مفروم.

1 كوب إلا ربع صلصة طماطم.

2 قرن فلفل أخضر حار مفروم.

3 ثمرات جزر مبشور.

1 ملعقة صغيرة بشر قشر ليمون.

ربع كأس زيت.

توابل الكبسة:

1 ملعقة كبيرة قرفة ناعمه.

نص ملعقة كبيرة حبهان ناعم.

نص ملعقة كبيرة زنجبيل بودرة.

2 ملعقة كبيرة قرنفل بودرة.

1 ملعقة كبيرة ملح.

1ملعقة كبيرة فلفل اسود.

1 ملعقة كبيرة كمون.

نص ملعقة كبيرة كركم.

طريقة التجهيز:

إحضار وعاء ونضع فيه كل التوابل التي تم تحضيرها وتقلب مع بعضهم جيداً وتترك لحين الاستخدام. إحضار وعاء ونضع فيه كمية من الزيت ونقوم بوضعه على النار وعندما يسخن نقوم بوضع البصل المفروم ويقلب جيداً حتي يتغير لونه إلي الذهبي. بعد ذلك نقوم بوضع اللحم على البصل ونستمر في التقليب حتى يصبح لون اللحم بني، ونقوم بإضافة 1 ملعقة كبيرة من التوابل وتقلب ونضيف عليهم الجزر وبشر الليمون وصلصة الطماطم وعليهم الماء ويقلب جيداً ونتركه على النار حتى تستوي اللحم وتتسبك كل المكونات وبعد ذلك نضيف عليهم الملح ويقلب. بعد فوات 15 دقيقة على نقع الأرز نقوم بتصفيته من الماء ونقوم بوضعه على الوعاء الذي به اللحم ويقلب ونضيف عليه الماء ونتركه حتى يغلي. ونقوم بتقليب الأرز بالمكونات ونخفض النار عليه ونترك الارز حتي يستوي. وبعد ذلك نقوم بتحضير طبق التقديم ونضع بها الكبسة باللحم وتقدم جاهزة للأكل.

طريقه عمل كبسة سعودية بطريقة الشيف شربيني:

مكونات عمل الكبسة:

4 كأس أرز طويل الحبة.

1 كيلو لحم بتلو مكعبات.

1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

2 عود قرفة.

ليمون جاف.

هيل أو حبهان.

ورق لورا أو غار.

1 ملعقة صغيرة قرنفل.

1 مكعب ماجي.

3 اعواد كرفس.

3 أعواد كراث.

3 أعواد كراث. 2 ثمرة بصل.

6 فص ثوم.

1 ثمرة فلفل أخضر حار.

3 حبات طماطم.

زيت ذرة.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة التحضير: