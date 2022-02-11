في 5 دقائق فقط أعملي الجبنة الموتزريلا المطاطية في البيت ب 3 مكونات فقط بطعم يجنن أحلي من الجاهزة

يوجد عدد كبير جدا من الأجبان المنتشرة في الأسواق وعندما نتحدث عن جميع هذه الأجبان يتم الحصول عليها من خلال مصدر واحد فقط وهو الحليب الطبيعي يكون من الصعب استيعاب ذلك ولكن بالفعل جميع هذه الأجبان يتم الحصول عليها من خلال الحليب وذلك من خلال استخدام بعض المكونات الطرق الأخرى التي تساعد على إعداد طرق جديدة من الأجبان حتى نحصل على أجبان مختلفة لها طعم لذيذ ورائع و خلال هذا المقال سنتحدث عن احد الأجبان اللذيذة التي يتم استخدامها في البيتزا والمكرونة اللذيذة وبعض أصناف الطعام الأخرى وهي الجبن المطاطي الذي يتم استخدامه الحصول على طعام لذيذ ورائحة جميلة وشكل شهي أيضا ‏لأن شكل هذا الجبن يكون مطاطي عند استخدام على المأكولات الساخنة و من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة استخدام هذا الجبنه إعدادي في المنزل باستخدام الحليب الطبيعي وبعض المكونات الأخرى.

طريقة عمل الجبن المزريلا المطاطية

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دائما تعتمد طريقة إعداد الأجبان على الطريقة التي يتم اعدادها بها وليس المكونات لأن الأجبان عادة لا تحتاج إلى استخدام العديد من المكونات معها ولكن لابد من استخدام الطريقة الصحيحة والمقادير الصحيحة حتى نحصل على هذه الأجبان لانه طرق إعداد الأجبان متشابهة ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الجبن المطاطي وهذه المكونات هي:

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نحتاج الي كيلو من الحليب طازج كامل الدسم.

كوب تقريبًا من الخل النباتي.

نصف كوب من عصير الليمون

طريقة عمل الجبن المزريلا المطاطية

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فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي نحتاج اليها حتى نستطيع إعداد الجبن المطاطي وهذه الطريقة هي:

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