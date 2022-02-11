خلطة لتبيض اليد في نصف ساعة من أول استعمال 100% أيدي في غاية النعومة بدون جفاف او تجاعيد

خلطة لتبيض اليد في نصف ساعة، في ظل ظروف الحياة الصعبة والسريعة، حيث تذهب كل سيدة وفتاة لعملها أو لمكان دراستها، تحت تأثير درجة حرارة عالية وتؤثر بالسلب على بشرتها وتجعلها تميل للاسمرار، وبالأخص اليدين، لأنهما الجزء الذي يظهر بشكل دائم من جسم الفتاة، ولكن اليوم، سوف نقدم لكي وصفات من قلب الطبيعة لحل مشكلة اسمرار اليدين، تقشير الطبقة الخارجية للجلد، والتي تحتوي على جلد ميت، أو آثار للبقع، وذلك خلال السطور القليلة القادمة.

خلطة لتبيض اليد في نصف ساعة

ونرى كل يوم في برامج التلفاز وصفحات التجميل، خلطات طبيعية تخص الشعر والبشرة، وتكون مفيدة وفعالة للغاية، ومن ضمن هذه الوصفات الجبارة هي وصفة النشا الأبيض، الذي يحتوي على فوائد جبارة يجهلها الكثيرون، وسوف نقدم اليوم وصفة النشا والليمون لتفتيح اليدين في أقل من نصف ساعة، وإليك مكوناتها:

تفتيح اليدين

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الخام.

ملعقتان كبار من مسحوق النشا.

ملعقة من السكر الخشن.

طريقة الاستخدام

في البداية نقوم بجمع كل المكونات معًا في وعاء صغير، لكي نستطيع التحكم فيه.

وبعد غسيل اليدين جيدًا، نقوم بوضع الخليط على اليدين، ونعمل على دعكه في حركات دائرية سريعة.

اتركي ذلك المزيج الرائع على اليدين لمدة لا تقل عن نصف ساعة، وإذا شعرت ببعض الحرقان، لا تقلقي فهو بسبب الليمون، ويعمل على تآكل الجلد الميت.

اغسلي يديك جيدًا وضعي كريم مرطب مناسباً لبشرتك، ثم قومي بتكرار ذلك الماسك مرتين في الشهر.

وصفة الزبادي بالليمون لتفتيح اليدين

وتتوالى فوائد الليمون لتفتيح البشرة، ويوجد ماسك آخر يعيد لبشرتك النضارة والحيوية، ويعمل على تفتيحها، مكوناته كالتالي:

ربع فنجان من عصير الليمون الخام.

ملعقة من الزبادي

وعاء بلاستيكي

خطوات التنفيذ