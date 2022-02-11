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عمر شويل - جدة طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بمنتهى السهولة ومكونات بسيطة وناجحة ١٠٠% - ثقفني
القرص الفلاحى من أهم المخبوزات المصرية الأصيلة التى يحبها الكثير من الناس ويمكن أن تخبز بالسمن البلدى وتقدم إلى جانب الشاي في وجبات الإفطار وتتعدد حشواتها ومن الممكن أن تترك خالية دون الحاجة إلى حشوة وفى وصفة اليوم سوف نتعرف كيفية عمل القرص الفلاحى بأفضل الطرق التى لا مثيل لها.
مقادير عمل القرص الفلاحى الطرية
- الدقيق الأبيض مخبوزات مقدار أتنين كوب.
- السمن النباتي أو البلدى حسب الرغبة مقدار نصف كوب.
- ألقشطه اللي أو العلب مقدار أتنين ملعقة كبيرة ويفضل ألقشطه المعلبة لأنها تعطى طراوة القرص.
- الحليب تقريبا نصف كوب من الممكن أن يزيد أو يقل حسب نوع الدقيق المستخدم.
- ربع ملعقة صغيرة ملح.
- خميرة فورية ملعقة صغيرة.
- السكر ملعقة كبيرة.
خطوات تحضير القرص الفلاحي
- توضع الخميرة الفورية والسكر في وعاء مع ثمن كوب ماء دافئ وتترك في مكان دافئ لتتفاعل.
- يضاف الدقيق والملح مع بعد نخل الدقيق ويقلبوا ثم يضاف لهم السمن مع العجن ثم يضاف الزبادي أو ألقشطه المستخدمة مع العجن المستمر.
- تضاف الخميرة إلى العجين وينزل اللبن تدريجيا ولا يوضع مرة واحدة لأنه من الممكن أن لا تستخدم كله.
- بعد العجن تترك العجينة لتخمر في مكان دافئ.
- تقطع العجينة على شكل أقراص أو دوائر متوسطة الحجم وترص في صينية مدهونة بالزيت ويمكن حشو القرص بأنواع الجبن أو الحشوة المرغوبة ويمكن تركها سادة.
- تدخل فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200 وتترك لتنضج ونفتح الشواية لتأخذ اللون الذهبي من الأعلى.
- لا تترك فترة طويلة في الفرن حتى تظل طرية.
- يمكن أن تحفظ في الفريز وتسهم عند التقديم وتصبح كأنها طازجة وتقدم إلى جانب الشاي وبألهنا والشفا.
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