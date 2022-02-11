طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بمنتهى السهولة ومكونات بسيطة وناجحة ١٠٠%

القرص الفلاحى من أهم المخبوزات المصرية الأصيلة التى يحبها الكثير من الناس ويمكن أن تخبز بالسمن البلدى وتقدم إلى جانب الشاي في وجبات الإفطار وتتعدد حشواتها ومن الممكن أن تترك خالية دون الحاجة إلى حشوة وفى وصفة اليوم سوف نتعرف كيفية عمل القرص الفلاحى بأفضل الطرق التى لا مثيل لها.

مقادير عمل القرص الفلاحى الطرية

الدقيق الأبيض مخبوزات مقدار أتنين كوب.

السمن النباتي أو البلدى حسب الرغبة مقدار نصف كوب.

ألقشطه اللي أو العلب مقدار أتنين ملعقة كبيرة ويفضل ألقشطه المعلبة لأنها تعطى طراوة القرص.

الحليب تقريبا نصف كوب من الممكن أن يزيد أو يقل حسب نوع الدقيق المستخدم.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

خميرة فورية ملعقة صغيرة.

السكر ملعقة كبيرة.

خطوات تحضير القرص الفلاحي