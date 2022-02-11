ضاع عمرنا وأحنا بنعمل المكرونه بالبشاميل غلط تعرفي على الطريقة الأصلية ألي ترفع راسك في العزومات

المكرونة البشاميل أحد الأكلات المنتشرة عالميا في الشرق والغرب ومهما تحدثنا لا يستطيع اللسان وصف مدى جمال طعمها روعة مذاقها وعلى الرغم أنها تأخذ بعض الوقت والعديد من المكونات بإعدادها إلى أن الناس لا تمل ولا تتعب من إعدادها وتقوم بعملها بكثرة وتصلح بمفردها وجبة غداء أو عشاء ويفضلها الكثير في المصايف والرحلات.

مقادير المكرونة البشاميل

المكرونة:

كيس واحد من المكرونة القلم أو الأصابع.

الدقيق ست ملاعق كبيرة.

اللبن خمس أكواب.

الزيت ست ملاعق كبيرة.

الزبدة ملعقتان كبيرتان.

مكعب مرقة دجاج.

الملح ملعقة صغيرة.

الفلفل الأسود ربع ملعقة صغيرة.

الحشو

الحمل المفروم كمية مناسبة تصل إلى 400 جرام تقريبا.

الزيت اتنين ملعقة كبيرة.

البصل حبة واحدة مفرومة ناعم.

ملح ملعقة صغيرة.

الفلفل الأسود ربع ملعقة صغيرة.

للوجه

جبن موزاريلا.

والبعض يضع بيضة مخفوقة مع القليل من الحليب.

تحضير المكرونة بالبشاميل