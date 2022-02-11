طريقة عمل ورق اللحمة الشهي واللذيذة لاكبر الشيفات فى العالم

تعد ورقة اللحمة من أكثر الأكلات المنتشرة والتي يفضل تحضيرها فى جميع الاوقات، ويمكن أيضا تحضيرها فى أوقات مختلفة ولذلك لأنها تتميز بطعم شهي ولذيذ، وأيضا لها فوائد عديدة للجسم ولذلك سوف نقوم بذكر طريقة لتحضير ورقة اللحمه فى وقت قصير على طريقة الشيف شربيني.

مكونات عمل ورقة اللحمة للشيف شربيني:

شرائح لحم مقطعة.

2 ثمرة بصل حلقات.

2 ثمرة بصل بطاطس حلقات.

1 كوب طماطم.

ملح.

فلفل أسود.

توابل متنوعة.

عصير ليمون.

طريقه التحضير:

نقوم بغسل اللحم جيداً أكثر من مرة، وثم نقوم بنقعه فى وعاء ونضع عليها الملح والفلفل الأسود والتوابل والليمون. بعد ذلك نقوم بتحضير ورق الفويل ونفرده ونضع فيه كل من اللحمة وحلقات البصل والطماطم والبطاطس وثم نغلقه جيداً. نحضر صينية ونضع فيها كوب ماء وفيها ورقة الفويل باللحم. ونقوم بوضع الصينية بالفرن لمدة لا تقل عن 40 دقيقة ودرجة الحرارة 180° حتى يستوي اللحم جيداً. بعد استواء اللحم نقوم بفتح الورقة ونشعل الشواية حتى تتحمر اللحم والمكونات جميعاً. ويمكن وضع خضراوات أخرى مع البطاطس والمكونات التي قمنا بإضافتها مثل الكوسة أو الجزر أو البسلة، وبعد نضجه تقدم مع الأرز والسلطات المختلفة.

مكونات عمل ورقة اللحمة بالبصل:

1 كيلو لحمة كندوز.

3 حبات بصل حلقات.

3 حبات فلفل رومي مقطع شرائح رفيعة.

1 حبة فلفل احمر رومي.

5 فص ثوم شرائح.

ملح.

فلفل أسود.

1 ملعقة كبيرة كزبرة مطحونة.

بابريكا.

كركم.

توابل متنوعة.

طريقة العمل:

نقوم بغسل قطع اللحم جيداً، ونضعها في وعاء ونضع عليها كل من الفلفل الرومي والبصل والثوم والبهارات والملح والفلفل الأسود ونقلبهم جيداً مع بعضهم. نحضر ورق زبدة ونضع فيه كل المكونات السابقة، وثم نحضر ورق الألومنيوم ونضع فيه ورق الزبدة بالمكونات ونغلفه جيداً ويغلق جيداً. نحضر صينية بها الماء ونضع بها الورقة باللحم وثم نضعها فى الفرن. نتركها حتي تستوي اللحم وثم نفتح الورق ونشعل الشواية ونحمر الوجه وتقدم للأكل جاهزة.

مكونات عمل ورقة اللحمة بخطوات بسيطة وسريعة:

لحم مكعبات.

2 ثمرة كوسة حلقات.

1 ثمرة بطاطس حلقات.

1 ثمرة جزر حلقات.

1 ثمرة بصل حلقات.

1 ثمرة طماطم مفرومة.

ملح.

فلفل أسود.

توابل لحمة.

1 مكعب ماجي.

1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

طريقة العمل: