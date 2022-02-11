نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل الكرواسون البيتي المورق بمكونات سهلة وطراوة لا تُقاوم في المقال التالي
طريقة عمل الكرواسون، يعد الكرواسون من المخبوزات الشهية الفرنسية الأصل والتي اكتسبت شعبية كبيرة فى جميع أنحاء العالم، ويتميز الكرواسون برقائق العجين الهشة المورقة التي يمكن إضافة العديد من الحشوات المميزة لها مثل الشيكولاتة أو الجبن أو المربى، وهو من أشهر المخبوزات التي اعتاد الكثير على تناوله فى الفطار مع كوب من الشاي الساخن، فتعرفي على أسهل طريقة لإعداد الكرواسون فى مطبخك وتقديمه إلى أطفالك وأفراد عائلتك.
طريقة عمل الكرواسون
6 أكواب من الدقيق متعدد الاستخدام.
نصف ملعقة صغيرة ملح.
2 ملعقة كبيرة خل.
ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
ملعقة كبيرة خميرة.
ملعقة كبيرة من السكر.
كوب وربع من الحليب الدافئ.
كوب وربع من الماء الدافئ.
للتوريق:
كوب من الزبدة الطرية.
3 ملاعق صغيرة من الدقيق.
خطوات تحضير الكرواسون
- أولا نقوم بنخل الدقيق جيدا فى وعاء ثم نضف إليه الملح والبيكنج بودر والخميرة والسكر ونقوم بخفق المكونات بالمضرب الكهربائى.
- نضف اللبن الدافئ بشكل تدريجي إلى وعاء العجين ونحن مستمرين فى الخفق.
- نضف الماء الدافئ والخل ونستمر فى الخفق حتى نحصل على عجين مطاطية وناعمة ولا تلتصق باليد.
- نحضر وعاء عميق ندهن قاعه بالزيت ثم نضع به العجين ونغطى الوعاء بطبقة من الاسترتش ونضع فوقه فوطة نظيفة ونتركه فى مكان دافئ لكى يخمر العجين.
- نقسم العجين إلى جزئين على شكل كور.
- نرش على سطح مستوى قليل من الدقيق ثم نضع عليه العجين ونفرده بالنشابة على شكل مستطيل كبير على أن يكون رقيق السمك.
- نحضر بولة صغيرة نضع بها الزبدة الطرية مع الدقيق ونقلبهم جيدا حتى تندمج المكونات.
- نفرد خليط الزبدة على طبقة العجين ونوزعها بشكل جيدا على العجين بالكامل.
- للتوريق نأخذ إحدى جوانب العجينة ونطبقها إلى المنتصف ثم ندهنها بالزبدة، ونأخذ الجانب الأخر ونطبقه على الجانب الأول بحيث نحصل على ثلاث طبقات فوق بعضها.
- نفرد الطبقات بالنشابة ثم نقطع العجين على شكل مثلثات مقابلة لبعضها.
- نأخذ كل مثلث نضع به الحشوة التي نرغب بها ثم نبدأ فى لفه على شكل رول مع شد العجين من الناحية الأخرى.
- ثم يخبز ويقدم.
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