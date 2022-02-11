أسهل طريقة لعمل الكرواسون البيتي المورق بمكونات سهلة وطراوة لا تُقاوم

طريقة عمل الكرواسون، يعد الكرواسون من المخبوزات الشهية الفرنسية الأصل والتي اكتسبت شعبية كبيرة فى جميع أنحاء العالم، ويتميز الكرواسون برقائق العجين الهشة المورقة التي يمكن إضافة العديد من الحشوات المميزة لها مثل الشيكولاتة أو الجبن أو المربى، وهو من أشهر المخبوزات التي اعتاد الكثير على تناوله فى الفطار مع كوب من الشاي الساخن، فتعرفي على أسهل طريقة لإعداد الكرواسون فى مطبخك وتقديمه إلى أطفالك وأفراد عائلتك.

طريقة عمل الكرواسون

6 أكواب من الدقيق متعدد الاستخدام.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة خل.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوب وربع من الحليب الدافئ.

كوب وربع من الماء الدافئ.

للتوريق:

كوب من الزبدة الطرية.

3 ملاعق صغيرة من الدقيق.

خطوات تحضير الكرواسون