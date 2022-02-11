فطيرة الجبنة بالمقلاة بطريقة سهلة وسريعة واقتصادية وبمذاق رائع ومميز

فطيرة الجبنة ، من المعجنات السريعة اللذيذة والشهية والتي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم، كما أنها تحظى بإقبال الكثير، وذلك لمذاقها اللذيذ والشهي، ولسهولة تحضيرها أيضا فلا تتطلب فرن، كما أن طريقة صنعها بسيطة، وغير مكلفة أيضاً، حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيرها بكل سهولة، وبمكونات بسيطة ومتوفرة لديها أيضاً، وهي تصلح لوجبة العشاء، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة فطائر بالجبن العكاوي وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطيرة الجبنة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات فطيرة الجبنة

تتكون فطيرة الجبنة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب ونصف زبادي.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب دقيق.

رشة من صودا الخبز.

150 جم من الجبنة الموزاريلا المبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

50 جم من الزبدة لدهن المقلاة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على فطيرة الجبنة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه البيضة ونخفقها بالمضرب اليدوي.

ثم نضيف إليها الزبادي والسر والملح، ثم نقلبهم جيدا.

ثم نضيف الدقيق وصودا الخبز، ثم نقلبهم بالمضرب اليدوي.

بعد ذلك نغطي الوعاء ونتركه لمدة 20 دقيقة في درجة حرارة الغرفة.

ثم نرفع الغطاء من خليط العجين ونقلبه جيدا.

ثم نضيف إليه الجبنة الموزاريلا المبشورة ونقلب جيدا حتى يتجانس الخليط.

بعد ذلك نضع مقلاة على نار هادئة جدا، ثم ندهنها بنصف كمية الزبدة ونترك الزبدة حتى تذوب.

ثم نسكب فيها العجين ونساويه جيدا، ثم نغطي المقلاة ونتركها حتى تكتسب الفطيرة لونا ذهبيا من أسفل.