وداعاً للفيلر.. خلطة قنبلة لتكبير ونفخ الشفايف ضعيها 5 دقائق على الشفاة تصبح ممتلئة وردية مثل النجمات

خلطة سحرية لتكبير ونفخ شفايف وتوريدها ، كل الفتيات يحلمن في الحصول على شفايف وردية أخدود ممتلئة ‏أحيانا أن تكون الفتاة ‏فعلن تتمتع بهذه الصفات الجميلة ولكن بسبب بعض الفترات المراهقه التي تمر بها تتعرض الشفايف الخدود إلى الذبول إلى حد كبير ‏في هذه الحالة يمكن استخدام بعض الخلطات الطبيعية التي تساعد على توريد الشفايف والخدود واعطائها ‏لون مميزا ومختلفا من خلال هذا المقال سنتحدث عن ‏طريقة الخميرة الفورية التي تساعد في توريد الشفايف والخدود و تعطيها شكلا مميزا وسنتحدث عن طريقة إعداد هذا الخليط والمكونات التي نحتاج إليها حتى يكون الخليط جاهز للاستخدام على البشرة.

مكونات خلطة سحرية لتكبير ونفخ شفايف وتوريدها

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المنتجات الطبيعية عندما يتم استخدامها على البشرة يكون لها فعالية اكبر بكثير من المنتجات العادية ولا تميز المنتجات الطبيعية أيضا أنها في حالة لم تحصل على نتيجة فإنها لا تؤثر بشكل سلبي على البشرة ومن خلال هذا الفقرة ‏سنتحدث عن بعض المكونات الطبيعية التي نحتاج إليها حتى نستطيع عدد خلقه توريد الشفايف الخدود وإعطائها لون مميز وهذه المكونات هي:

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ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

ملعقة كبيرة من الخميرة

ملعقة كبيرة من الزبادي

ملعقة كبيرة من النشا

خلطة سحرية لتكبير ونفخ شفايف وتوريدها

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فيما يلي سنتحدث عن طريق إعداد خلطة توريد الشفايف والخدود استخدام الخميرة:

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يمكن استخدام هذه الطريقة بديلا للطرق الصناعية التي يتم من خلال يها نفخ الشفايف الخدود وتكون نتيجة سريعة وتحتاج إلى تجديدها كلها فترة.

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‏ نحضر وعاء مناسب نضع في جميع المكونات التي نحتاج إليها أثناء إعداد الخطة وهي عسل وليمون وزبادي والخميرة والنشا.

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‏ بعد ذلك يتم تحريك هذه المكونات جيدا حتى يصبح لها قوام يشبه قوام الكريم.

نضع هذه الخليط داخل علبة مناسبة ثم نترك الخليط في الثلاجة لمدة ‫1\2‬ يوم تقريبا حتى يتماسك.‬

بعد ذلك يمكن استخدام هذا الخليط يوميا على الشفايف والخدود.

يمكن الحصول على نتيجة فعالة بعد مرور أسبوعين تقريبا على استخدام هذا الخليط بشكل يومي

طريقة عمل مقشر الشفايف السحري

الشفايف الوردية حلم الكثير من الفتيات ويمكن عمل مقشر طبيعي في منزلك سيدتي يساعد على توريد الشفايف وجعل لونها وردي بدل كونها سوداء خصوصاً غمقان الشفايف في فصل الشتاء وهذا المقشر يتكون من ملعقة من السكر وملعقة من زيت الزيتون وعصير الليمون وضعيهم على للشفايف مع الفرك جيداً وسوف تلاحظين توريد الشفايف مثل النجمات