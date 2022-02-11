في 10 دقائق فقط اعملي كيكة البسكويت الباردة بدون فرن وبدون بيض

كيك البسكويت البارد بعد من أشهر أصناف الحلويات السهلة، التي يعشقها معظم الأشخاص، خاصة الفتيات، لأنها سهلة التحضير ولا تستغرق وقت كبير، وتتميز بطعمها المذهل، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل كيك البسكويت البارد حضريها بدون فرن في ١٠ دقائق.

طريقة عمل كيك البسكويت البارد

المكونات

كأس كبير من الحليب كامل الدسم.

٨٠ جرام من الكاكاو الخام.

ملعقتان صغيرتان من النوتيلا.

١٠ جرام من الزبدة.

نصف كيلو من بسكويت الشاي.

خطوات التحضير

امزجي الكاكاو مع مقدار الحليب جيدا، بواسطة المضرب اليدوي، حتى يذوب الكاكاو تماما.

ضعي خليط الكاكاو في وعاء حراري، ثم ضعيه على درجة حرارة متوسطة، ثم اتركيهم لمدة دقيقتين، ثم ضيفي إليهم الزبدة ومقدار النوتيلا.

استمري في تقليب خليط الكاكاو، حتى يتكون خليط متجانس يشبه الكريمة، ثم ضعي الخليط جانبا.

احضري وعاء بايركس ورصي به طبقة من البسكويت، ثم اسكبي فوقه طبقة من خليط الكاكاو، ثم طبقة من البسكويت، ثم طبقة من خليط الكاكاو والخ، حتى تنتهي من تحضير الطبقات.

ضعي قالب الحلى في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات، حتى يتماسك، ويصبح كيك البسكويت البارد جاهز للتقديم.

طريقة عمل صوص الشكولاتة لكيكة البسكويت البارد

المكونات

ست ملاعق صغيرة كاكاو خام.

كأس كبير من السكر المطحون.

ربع ملعقة كبيرة من الفانيلا.

٦٠ جرام زيت ذرة.

كأس كبير من الحليب.

٢ ملعقة متوسطة كريم شانتيه.

طريقة التحضير

امزجي زيت الذرة مع مقدار الحليب جيدا، بواسطة الخلاط الكهربائي لمدة خمس دقائق.

ضيفي الكاكاو، والسكر، والكريم شانتيه، والفانيلا إلى خليط الحليب، ثم اخلطي المكونات لمدة كافية، حتى يتكون خليط كريمي، ويصبح صوص الشكولاتة جاهز.

اسكبي الصوص فوق كيك البسكويت الذي تم تجهيزه من قبل.

طريقة عمل صوص الفراولة

المكونات

٥٠٠ جرام من الفراولة.

١٥٠ جرام من السكر.

ربع ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقتان صغيرتان من الجيلاتين المجفف.

طريقة التحضير