أسرار عمل بسكويت العشر دقائق في البيت باستخدام مكونات اقتصادية

يعد بسكويت العشر دقائق من المقرمشات التي يعشقها الأطفال كثيراً نظراً لمذاقها الرائع واللذيذ، ولهذا تحرص الأمهات على إعداده وتوافره في البيت بشكل دائم بدلاً من شرائه من المحال التجارية أو السوبر ماركت، وتعد وصفة اعداده من الوصفات السهلة للغاية ولا تحتاج إلى جهد كبير أو وقت طويل كما أنها تُعد باستخدام مكونات اقتصادية في متناول اليد ومتوفرة في كل بيت، وفي هذا الصدد نقدم لكم من خلال مقال اليوم تقرير تفصيلي عن طريقة عمل بسكويت العشر دقائق في البيت، وذلك في إطار خدمة الوصفات التي نستعرض من خلالها كافة الوصفات العربية والعالمية التي تبحث عنها النساء.

طريقة عمل بسكويت العشر دقائق

يتميز بسكويت العشر دقائق باحتوائه على العديد من المكونات المفيدة لصحة الأطفال كما أنه خفيف على المعدة ويمكن تناوله في أي فترة من فترات اليوم كما يمكن تقديمه في المناسبات المختلفة وتناوله إلى جانب كوب من الشاي أو الحليب، وفيما يلي نقدم لكم طريقة تحضيره في البيت باستخدام خطوات سهلة وبسيطة للغاية.

مكونات بسكويت العشر دقائق

كوبين من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كيس من الفانيليا.

بيضة.

نصف كوب من الزبدة.

نصف كوب من الزيت.

سكر بودرة.

طريقة إعداد بسكويت العشر دقائق

الأن يمكنك إعداد أشهى بسكويت مقرمش لأولادك في البيت من خلال استخدام مكونات بسيطة وغير مكلفة، وكل ما عليك هو اتباع الطريقة التالية.