نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة غريبة الحمص التونسية ألذ غريبة حمص تونسية بدون ماكينة بالخطوات في المقال التالي
طريقة غريبة الحمص التونسية، أحد أشهى وألذ المقرمشات الحلوة والحادقة، التي يمكنك تقديمها في المناسبات والعزومات، ويمكنك عملها لتناولها في وجبة الإفطار، حيث يمكنك التنويع في الحشوات، إما بوضع العجوة أو النوتيلا في الداخل، أو حتى حشوها بأنواع مختلفة من الجبن، أو يمكنك تركها سادة والاستمتاع بها، بالكيفية التي ترغبين فيها، أنت أو أفراد أسرتك حسب الرغبة، حيث يمكنك التحكم في مقادير غريبة الحمص بالكوب، والحصول على ألذ غريبة الحمص تذوب في الفم، سواء على طريقة غريبة الحمص الليبية، أو طريقة غريبة الحمص التونسية، حيث يمكنك عمل غريبة حمص تونسية بدون ماكينة، أو حتى على طريقة غريبة الحمص منال العالم، ومن الأسهل أن تحتفظين بطريقة عمل غريبة الحمص أم وليد مكتوبة، ويمكنك عمل الغريبة بإحدى طريقتين في قياس المقادير إما غريبة حمص بالزيت، أو غريبة حمص كيلو.
غريبة حمص تونسية بدون ماكينة
الغريبة والمقرمشات والحلوى، هي أفضل ما يمكنك عمله من حلوى في المنزل، والاستمتاع بها في وجبات الإفطار أو عقب الغداء، كما تناسب الأعياد والاحتفال بها، عقب الانتهاء من صيام شهر رمضان المبارك، وهو ما يجعل عمل الغريبة والبيتي فور، مثل مكافأة لأهل المنزل من أجل الاحتفال، وليست الغريبة التونسية فقط التي يمكنك عملها في المنزل مثل المطاعم الكبرى، فهناك أيضًا طريقة عمل غريبة البهلة، كما يمكنك تجربة طريقة عمل الدونات بالزبدة، أو تجربة طريقة عمل المن والسلوى، أو حتى تجربة طريقة عمل الكليجا القصيمية، والاستمتاع بطرق مختلفة لأكثر من نوع من الحلوى، أشبه بما تحصلين عليه من الماركات المعروفة، ولكنك تضمنين جودتها لك ولأسرتك.
مقادير غريبة الحمص بالكوب
- ¼ كوب دقيق حمص.
- 125 جرام دقيق متعدد الاستعمالات.
- 60 جرام نشا.
- 120 جرام سكر ناعم.
- 100 مل زيت زيتون.
- 100 سمن.
غريبة الحمص تذوب في الفم
- أحضري مقلاة واسعة وضعيها على نار هادئة.
- وبعدها قومي بتحميص دقيق الحمص لخمس دقائق حتى يتحول لونه إلى الذهبي وتبدأ رائحته في التصاعد.
- وفي وعاء واسع قومي بنخل المقادير الجافة كلها من خلال مصفاة ضيقة الثقوب.
- وبعد ذلك ضعي الزيت والسمن بالتدريج فوق المكونات واعجني حتى تتكون لديك عجينة بالتدريج.
- وعقب مرور عشر دقائق على العجن، قومي بتقسيمها إلى كرات متساوية الحجم.
- وغطي كرات العجين بأي غطاء بلاستيكي واتركيها ترتاح لمدة ساعة.
- وبعد ذلك ابدئي في تشكيل العجين على هيئة مستطيلات، وضعيها في صينية الخبز.
- وأثناء تشكيل العجين دعي الفرن يسخن عند 180 درجة مئوية.
- وأدخلي صينية الغريبة التونسية في الفرن، لمدة 8 إلى 10 دقائق حتى تحصل على لون ذهبي من الأعلى.
- وقدميها مع مشروب ساخن وألف هناء.
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