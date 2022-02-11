طريقة عمل الزلابيا بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل أحلى من الجاهزة جربي بنفسك

الزلابيا من الحلويات الشرقية المنتشرة في كثير من الدول العربية، كما أنه يعتبر المصدر الرئيسي لها بلاد الشام وهي من الحلويات اللذيذة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، ويمكنك عملها في المنزل بكل سهولة من دون وقت ولا مجهود، لذلك تحرص الكثير من السيدات على معرفة طريقة تحضيرها في المنزل، والآن قررنا تلبية رغبات البحث عن هذه الوصفة ونعرضها لكم كاملة في السطور القادمة.

طريقة عمل الزلابيا

الزلابيا من الحلويات اللذيذة التي تختلف طرق إعدادها ومسمياتها من دولة إلى أخرى، ويتم تناولها بالسكر أو بالعسل أو بالشيكولاتة اليوم يتم إعدادها لكم من خلال المكونات التالية:

كوب ونصف كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ماء دافئ للعجن على حسب الكمية.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يتم عمل الزلابيا حيث أنها لذيذة الطعم بسيطة جدا في طريقة إعدادها، وتتمثل خطوات عملها فيما يلي:

يتم إحضار كوب من الماء الدافئ ونضع به السكر ويقلب جيدا.

ثم بعدها نضع الخميرة الفورية ونتركهم جانبا حتى تختمر المكونات.

نحضر وعاء عميق ونضع به كلا من الدقيق والنشا والملح والفانيليا والزبدة.

تقلب المكونات جيدا مع بعض ثم نضيف إليه الخميرة

يمتزج المكونات جيدا حتى تصبح عجينة سائلة يمكنك إضافة الماء عند الحاجة.

نترك العجينة لمدة ساعة حتى تختمر.

يتم إحضار مقلاة كبيرة ونضع بها مقدار غزير من الزيت حتى يسخن.

ثم بعد ذلك من خلال ملعقة صغيرة مغموسة بالزيت يتم عمل كرات صغيرة ونضعها في الزيت.

نتركها في الزيت مع التقليب إلى أن نحصل على اللون الذهبي المقرمش.

وعندما نخرجه من الزيت يسقي بالشربات فورا.

ويتم تصفية الزلابيا من الشربات ويقدم في طبق التقديم ساخنا بألف هنا وشفا.

طريقة تجهيز الشربات

يتم تحضيرها من خلال وضع 2 كوب من السكر مع كوب من الدقيق، يتم وضعهم في إناء على نار متوسطة، ثم نضع ملعقة كبيرة من عصير الليمون، ونتركه يغلى ثم نضع عليه ملعقة صغيرة من ماء الورد حتى يغلي، ويتماسك الخليط قليلا ثم نتركه ليبرد لحين الاستخدام.