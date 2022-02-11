وداعا للكيراتين والبروتين الضار اصنعي بنفسك كيراتين وبروتين منزلي لفرد الشعر الخشن وجعله حرير بدون تكلفة

تعاني العديد من الفتيات والسيدات عن بعض الطرق والإستخدامات التي تعمل على فرد الشعر وجعله ناعم كالحرير، لأن الشعر يمثل بالنسبة للفتيات مصدر وجمال كل إمرأة حيث يعطي الشعر الناعم الطويل المظهر الجذاب لهؤلاء الفتيات ويجعلهم يبدون بشكل جذاب ورائع وتمثل مشكلة تقصف وخشونة الشعر مشكلة كبرى للعديد من الفتيات والسيدات لأن الشعر الخشن يسبب الإحراج للعديد من يعاني من هذه المشكلة بالإضافة إلى أن هذا النوع من الشعر يعمل على منع العديد من الفتيات والسيدات من عمل التسريحات المتختلفة بالشعر ويمنعهم من الظهور بمظهر جميل وجذاب، وتوجد هناك العديد من الحلول والإستخدامات التي تعمل على فرد الشعر والتي يلجأ إلى إستخدامها العديد من هؤلاء الفتيات.

وهي إستخدام السيشوار والمكواة بالإضافة إلى البعض من الفتيات يقومون بالذهاب إلى المراكز التجميلية التي تعمل هذه المراكز على إستخدام الكيرياتين والبروتين اللذان يعملان على فرد الشعر بطريقة غير صحية ولفترة محدودة ومع مرور الوقت يعود الشعر خشن مرة أخرى بالإضافة إلى أن هذه الإستخدامات تحتويان على مواد كيميائية تعمل على تساقط بصيلات الشعر من الجذور إلى الأطراف بالإضافة إلى أنها تعمل على تلف الشعر وكذلك توجد هناك ضرر كبير نتيجة لإستخدام هذه المواد أنها تعمل على إصابة خلايا المخ بالسرطانات التي تؤدي في النهاية إلى وفاة الأشخاص الذين يقومون بإستخدام هذه الإستخدامات.

مكونات عمل الكيراتين والبروتين في البيت

نصف كوب واحد فقط من المايونيز.

حبتان إثنان فقط من البيض.

خمسة ملاعق كبيرة فقط من زيت الزيتون.

خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

خمسة ملاعق كبيرة فقط من زيت الخروع.

طريقة التحضير