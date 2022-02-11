بتتبيلة الحاتي السرية أعملي الكفتة المشوية على الفحم على أصولها بطعم ألذ وأحلي من المطاعم

تبحث العديد من الفتيات عن طريقة لعمل الكفتة على الفحم بطريقة لذيذة ورائعة مثل الطعم الذي نقوم بتناوله في المطاعم الخارجية والتي تعمل هذه المطاعم على تقديمه إلينا بأغلى الأسعار وبكميات قليلة، حيث وتعتبر الكفتة من أكثر المأكولات التي تحتوى مواد غذائية عالية تعمل على بناء أنسجة الجسم وتكوين العضلات نتيجة لما تحتويه هذه الكفتة على بروتين يعطي كل الإحتياجات التي يحتاجها الجسم، ويمكننا عمل الكفتة بالعديد من الطرق مثل عملها بالفراخ وعملها باللحمة المفرومة، ويمكننا تناول هذا النوع من الطعام في العديد من الأوقات.

ومنها يمكننا تناولها في وجبات الغذاء مع الأرز أو المكرونة أو السلطات أو غيرها من المقبلات الأخرى التي ترغبين بها ويوجد البعض الأخر من الناس يقومون بتناول الكفتة في ساندوتشات وتناولها في وجبات العشاء مع العديد من المقبلات والإضافات التي ترغبين بتناولها مع هذه الساندوتشات، حيث توجد هناك العديد من المكونات وطرق التحضير وعمل الكفتة التي تقوم السيدات بعملها في المنزل ولكنهم لم يتمكنوا من عمل هذه الكفتة بالطريقة التي يقومون بتناولها في المطاعم الخارجية.

طريقة عمل الكفتة على الفحم

المكونات

كيلو إلا ربع من اللحمة المفرومة.

حبتان إثنان فقط من البصل متوسطة الحجم.

حبتان إثنان فقط من الفلفل الأخضر متوسطة الحجم.

ملعقة واحدة صغيرة فقط من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة فقط من الملح الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة فقط من بهارات اللحمة.

ربع كوب من الكزبرة الخضراء.

طريقة التحضير