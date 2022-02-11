كوب البردقوش السحري للتخسيس 7كيلو في أسبوع تخسيس الكرش والأرداف والجسم كله بكوبين فقط

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عمر شويل - جدة يعاني الكثير من زيادة في الوزن ويلجأ العديد من الأشخاص إلى البحث عن وصفات وعلاجات إنقاص وزنهم الوصول إلى الوزن المثالي، ولكن العلاجات الطبية لا تأتي بنتيجة مثالية كما كانوا يتوقعون، فبحثوا عن وصفات وبدائل في الطب البديل للتخسيس، واليوم أحضرنا لكم الحل السحري الذي يساعدكم على التخلص من الوزن الزائد بسهولة وبدون رجيم قاسي وإتباع حمية غذائية تحرمكم من طعامكم المفضل، فأتينا لكم بالحل السحري (البردقوش) فهو نبات له العديد من الفوائد سواء للجسم عامة أو استخدامه لإنقاص الوزن .

القيمة الصحية للبردقوش

البردقوش أو المردقوش واسمه العلمي (مارجورام) وهو عشب عطري من عائلة النعناع، يوجد في مناطق البحر المتوسط والبردقوش يستخدم كتوابل و يتم إضافته إلى الأطعمة، ويستخدم بأشكاله المختلفة وتستخدم أوراقه الطازجة وأيضا الجافة، كما يستخلص منه الزيوت يحتوي البردقوش على الكثير من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي يحتاج لها الجسم كما أن كل أجزاءه يستخدم في إنتاج الأدوية و علاج العديد من الأمراض ويدخل البردقوش في صناعة الكثير من التوابل والمنتجات الغذائية، كما يستخدمه العلماء المسلمين لعلاج الصداع الذي لا يتم الشفاء منه وكان ينصح به للنساء المتأخرات في الحمل.

فوائد البردقوش للصحة العامة

للبردقوش فوائد عديدة ومنها الوقاية من نزلات البرد نظرا لأن نبات البردقوش يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي الذي يعمل على مقاومة نزلات البرد والإنفلونزا، كما يستخدم لإزالة احتقان الحنجرة و الجيوب الأنفية و يعمل على علاج الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي والسعال والربو ئ البشرة وسلامة الأغشية المخاطية الموجودة بالعين والوقاية من التنكس البقعي، كما يعمل البردقوش أيضا على تحسين عمل الجهاز الهضمي فيقوم بإفراز أنزيمات هاضمة تساعد المعدة على هضم الطعام ويساعد أيضا على التخلص من الانتفاخات التي تتسبب في خروج الغازات بكثرة و يخفف من آلام التقلصات ومسهل لحالات الإمساك المزمن الناتج من القولون.

البردقوش للتخسيس

وصفة البردقوش والشاي الأخضر المكونات: ملعقة صغيرة من البردقوش، ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر، كوب من الماء المغلي،

طريقة التحضير والاستخدام: قومي بإضافة البردقوش إلى الشاي الأخضر وأضيفي إليه الماء المغلي، ويترك الشاي لمدة ثلاث دقائق ويغطى حتى يحتفظ بالزيوت الطبيعية للأعشاب، ثم بعد ذلك يصفى الشاي ويتم تناوله من ثلاث إلى أربع مرات في اليوم،

البردقوش والزنجبيل للتخسيس

المكونات: ملعقة صغيرة من النعناع المجفف، ملعقة صغيرة من البردقوش، نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون، كوب من الماء المغلي.

طريقة التحضير والاستخدام: قومي بإضافة النعناع والبردقوش والزنجبيل إلى الماء المغلي، ويترك مغطى لمدة خمس دقائق حتى تخرج كل فوائد الأعشاب في الماء المغلي، قومي بتصفية المشروب وتناولي من ثلاث إلى أربع أكواب في اليوم.

وصفة البردقوش وخل التفاح

المكونات: كوب من الماء المغلي، ملعقة صغيرة من خل التفاح، ملعقة كبيرة من البردقوش.

طريقة التحضير والاستخدام: يضاف البردقوش إلى الماء المغلي، ويترك لمدة خمس دقائق، ثم يصفى المشروب بعد ذلك و يتم إضافة خل التفاح إليه وتناوله من مرة إلى مرتين في اليوم.

إنقاص الوزن بالبردقوش والنعناع

المكونات: القليل من أوراق النعناع الطازجة، ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر، ملعقة صغيرة من البردقوش، كوب من الماء المغلي.

طريقة التحضير والاستخدام: إضافة جميع المكونات إلى الماء المغلي واتركي المشروب مغطى لمدة خمس دقائق، قومي بتصفية المشروب وتناولي من ثلاث لأربع مرات في اليوم.