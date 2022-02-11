تقلي شعر حواجبك بسرعة طريقتي الخاصة في تكثيف الحواجب بسرعة بدون تاتو

تتعرض الكثير من السيدات لقلة شعر الحواجب لديها مما يشعرها بالضيق بالحواجب الكثيفة من مظاهر الجمال كما تستطيع الأنثي التحكم بهم وتشكيلها كما تريد ولذلك تستخدم السيدات مساحيق التجميل لرسم حواجبهم الخفيفة والتي تخف نتيجة لأمراض جلدية أو الشيخوخة أو نقص بعض العناصر التي يحتاج لها الجسم.

تكثيف الحواجب بالزيوت الطبيعية

زيت جوز الهند: حيث أنه توضع كمية مناسبة من زيت جوز الهند على كلا الحاجبين ويدلك لبضعة دقائق ويترك ليلا ويغسل صباحا بماء فاتر، تكرر هذه الخطوات يوميا لمدة شهرين وسوف تحصل على نتائج رائعة.

زيت الخروع: تبلل قطعة من القطن بقليل من زيت الخروع وتدلك الحواجب لمدة ثلاثة دقائق، يترك الزيت لمدة نصف ساعة أو ليلة كاملة ويغسل بالماء الفاتر.

زيت الزيتون: تدلك الحواجب لمدة خمس دقائق يوميا قبل النوم ويترك ويغسل في الصباح بماء فاتر، زيت الزيتون يحتوي فيتامين A الذي يساعد في تكثيف الشعر.

نصائح للحفاظ على الحواجب وزيادة كثافتها

بإتباع القليل من العادات الصحية الصحيحة تستطيع كل سيدة الحصول على حواجب جذابة وكثيفة دون الحاجة لأي وصفات من هذه النصائح: