أقوي خلطة لتطويل الشعر بماء الأرز وتكثيفه بسرعة البرق في أسبوع فقط، تشتري غالبية السيدات الكثير من منتجات العناية بالشعر باهظة الثمن، حتى لو كان لديهن في خزائن المطبخ كنزًا دفينًا من البروتينات الطبيعية التي لها العديد من فوائد الشعر، ومن هذه الكنوز ماء الأرز الشعر حيث أنه عشب ينشط نمو الشعر ويكثفه، كما يمنع تساقطه في نفس الوقت لاحتوائها على الأحماض الدهنية والفيتامينات المفيدة للشعر، وفي هذا المقال سوف نخبرك عن فوائد ماء الأرز للشعر وخاصة في زيادة طوله وكثافته، بالإضافة إلى بعض الفوائد التجميلية، تابعوا معنا خلال السطور التالية.

وصفة ماء الأرز لتطويل الشعر وتكثيفه سريعاً مثل الهنديات



نعرض لكم الآن وصفة ماء الأرز لنمو وتكثيف الشعر بمكونات طبيعية، كما تعتبر أقوي خلطة لتطويل الشعر أيضاً تابعوا معنا:

مكونات وصفة تطويل وتكثيف الشعر



نصف كوب من الأرز المنقوع وغير مطبوخ من أي نوع.

4 أكواب ماء.

طريقة تحضير خلطة ماء الأرز وكيفية الاستخدام



اشطف الأرز أولاً بحوالي كوب من الماء لإزالة أي أوساخ أو شوائب.

ثم نضع الأرز في وعاء ونغطيه بالماء.

اترك الأرز ينقع لمدة 15-30 دقيقة.

ثم بعد ذلك حركة أو اعجنه بلطف، فهذا سيساعد على ضخ الفيتامينات والمعادن في الماء.

صفي ماء الأرز في وعاء نظيف.

يمكنك استخدام هذا الماء لتطويل الشعر أو وجهك أو نقعه للحصول على فائدة إضافية.

أو وجهك أو نقعه للحصول على فائدة إضافية. بمجرد جمع ماء الأرز، اتركيه في درجة حرارة الغرفة لمدة يوم أو حتى يصبح حامضًا قليلاً، مما يعني أنه قد بدأ في التخمر.

قد يستغرق الأمر من 24 إلى 48 ساعة.

فوائد ماء الأرز لتطويل وتكثيف الشعر