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أقوي خلطة لتطويل الشعر بماء الأرز وتكثيفه بسرعة البرق في أسبوع فقط، تشتري غالبية السيدات الكثير من منتجات العناية بالشعر باهظة الثمن، حتى لو كان لديهن في خزائن المطبخ كنزًا دفينًا من البروتينات الطبيعية التي لها العديد من فوائد الشعر، ومن هذه الكنوز ماء الأرز الشعر حيث أنه عشب ينشط نمو الشعر ويكثفه، كما يمنع تساقطه في نفس الوقت لاحتوائها على الأحماض الدهنية والفيتامينات المفيدة للشعر، وفي هذا المقال سوف نخبرك عن فوائد ماء الأرز للشعر وخاصة في زيادة طوله وكثافته، بالإضافة إلى بعض الفوائد التجميلية، تابعوا معنا خلال السطور التالية.
وصفة ماء الأرز لتطويل الشعر وتكثيفه سريعاً مثل الهنديات
نعرض لكم الآن وصفة ماء الأرز لنمو وتكثيف الشعر بمكونات طبيعية، كما تعتبر أقوي خلطة لتطويل الشعر أيضاً تابعوا معنا:
مكونات وصفة تطويل وتكثيف الشعر
- نصف كوب من الأرز المنقوع وغير مطبوخ من أي نوع.
- 4 أكواب ماء.
طريقة تحضير خلطة ماء الأرز وكيفية الاستخدام
- اشطف الأرز أولاً بحوالي كوب من الماء لإزالة أي أوساخ أو شوائب.
- ثم نضع الأرز في وعاء ونغطيه بالماء.
- اترك الأرز ينقع لمدة 15-30 دقيقة.
- ثم بعد ذلك حركة أو اعجنه بلطف، فهذا سيساعد على ضخ الفيتامينات والمعادن في الماء.
- صفي ماء الأرز في وعاء نظيف.
- يمكنك استخدام هذا الماء لتطويل الشعر أو وجهك أو نقعه للحصول على فائدة إضافية.
- بمجرد جمع ماء الأرز، اتركيه في درجة حرارة الغرفة لمدة يوم أو حتى يصبح حامضًا قليلاً، مما يعني أنه قد بدأ في التخمر.
- قد يستغرق الأمر من 24 إلى 48 ساعة.
فوائد ماء الأرز لتطويل وتكثيف الشعر
- أثبت دراسة نشرت في مجلة طبية أن وضع ماء الأزر على الشعر يمكن أن يقلل من احتكاك بصيلات الشعر ويحسن مرونة الشعر.
- بالإضافة إلى ذلك يحتوي ماء الأرز المخمر على إينوزيتول، وهي كربوهيدرات تساعد في إصلاح الشعر التالف.
- سيقلل غسل شعرك بماء الأرز من التقصف ويجعل الشعر أكثر صحة ويسهل الحفاظ عليه.
- كما إلى ذلك، فإن الأحماض الأمينيه الموجودة في ماء الأرز تدعم الشعر من جذوره لتعزيز نمو جديد أقوى وأكثر سمكًا.
- درجات الحموضة بالإضافة إلى العناصر الغذائية التي تضيفها عملية التخمير، فهي تساعد على استعادة توازن درجة الحموضة في الشعر، ودعم بصيلات الشعر وتحسين بنية الشعر بشكل عام.
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