خلطة قوية لتبييض الوجه والرقبو في يومين نتيجة مذهلة لبشرة خالية من العيوب

خلطة فعالة في تبييض الزجه واليدين، حلم كل فتاة امتلاك بشرة نقية بدون عيوب، فمع تأثر البشرة بالعوامل المحيطة تصبح البشرة مليئة بالمشاكل التي تفقد من خلالها الثقة بالنفس مثال البقع والندوب وحب الشباب الذي يترك بثور يصعب ازالتها غير بالوصفات الطبيعية، ولذلك نقدم اليوم لكل زوارنا الكرام مجموعة من الوصفات الطبيعية التي تساعد بشكل كبير في تبييض الوجه والرقبة.

وصفات طبيعية لتبييض الوجه والرقبة باستخدام الحليب السائل

الحليب من افضل الوصفات التي تلعب دوراوهاما في تبييض الوجه، حيث يعطي الحليب ابنقاء للبشرة ويعجلها مثل بسرة الأطفال، وحين يدمج الحليب مع بعض المكونات الأخري، ستحصلين على بشرة نضرة.

المكونات:

ملعقتان من الحليب.

ملعقتان من عصير الليمون

الطريقة:

يخلط كلا من الليمون مع الحليب السائل في وعاء صغير. يوزع من بعد ذلك الخلبط على الوجه مع حركات دائرية رقيقة. يترك المزيج على البشرة حتي مرور ساعة. يشطف الوجه بالماء الفاتر، تكرر العملية يوم وراء يوم لنتيجة مذهلة.

وصفة الخيار مع الزبادي لتبييض الوجه

من أفضل الوصفات الطبيعية هي وصفة الزبادي مع الخيار حيث يحتوي الخيار على الكثير من الفوائد للبشرة والتي تعطيها نضارة وحيوية.

المكونات:

ملعقتان من الزبادي.

شرائح من الخيار.

الطريقة:

يتم توزيع الزبادي اولا على الوجه جيدا بحركات دائرية رقيقة. يوزيع فوق الزبادي شرائح الخيار. يترك الخليط على الوجه لمدة 15 دقيقة قبل ان يشطف بالماء الفاتر، تكرر العملية مرتين من كل اسبوع لنتيجة سريعة.

تبييض الوجه في يومين

المكونات:

ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من العسل الابيض.

الخطوات: