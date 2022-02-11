بكوبان دقيق اعملي الغريبة الناعمة بالفول السوداني في عشر دقايق بمكونات بسيطة في المنزل زي الجاهز

يأتي موسم الاعياد وتكثر به المخبوزات والاطعمة والحلويات الكثيرة المختلفة ، كالبسكويت والكحك الناعم والفايش والبيتي فور والغريبة كلا على حد سواء لهم مقادير معينة، لابد من الدقة في عملها كالغريبة فكم تعد سهلة ولكن تحب ان تعمل بكل تروي وهدوء، وهنا سوف نوضح مكونات عمل الغريبة الناعمة .

مكونات عمل الغريبة الناعمة في المنزل

كوب من السكر الناعم

كوبان من السمن البلدي البارد

اربع اكواب من الدقيق

للزينة : فستق أو زبيب أو خرز الغريبة الجاهزة

طريقة تحضير الغريبة الناعمة:

نقوم بوضع السمنة في وعاء خاص بالعجن مع الخفق المستمر بالخلاط الكهربائي ، ثم نقوم بااضافة السكر ونخلط جيدا حتى يصبح القوام كريمي الشكل ثم نقوم بااضافة الددقيق تدريجيا ونقوم بعجن الخليط بالايدي ، كما اذا وجدت ان العجينة مفتتة يمكنك اضافة قليل من الماء كي تتجمع الخليط معك بسهوله نقوم بتشكيل العجين على شكل كره ونزينها بالزبيب أو الفستق أو بما ترغبين ثم نقوم برص كرات الغريبة في صينية الخبز المدهونه مسبقا ، على مسافات متباعده ختى لا تلتصق ببعضها البعض ثم نقوم باادخالها الفرن على حرارة ١٨٠ مدة عشر دقائق فقط ، نتركها تبرد ثم تحفظ في حافظة محكمة الغلق.

مكونات الغريبة بالفول السوداني

كوبان من الدقيق

قطعة من الزبده

كوب سكر بودر

نصف كوب زيت

ثلاث ملاعق من زبدة الفول السوداني

طريقة التحضير:

نقوم بخلط كلا من الزبده والزيت والسكر وزبدة الفول السوداني في وعاء العجن حتى يمتزجا سويا بواسطة الملعقة ثم نقوم بااضافة الدقيق تدريجيا ونقوم بعجن الخليط حتى تتجانس مع بعضها البعض ، ثم نقوم بتقطيع الغريبة كرات مع تزينها بالمكسرات ثم ترص في صينية الخبز قد سبق دهنها من قبل مع ترك المسافة بينهم ثم ندخلها الفرن على حرارة 180 مدة 10 دقائق حتى تنضج ، ثم نخرجها من الفرن وتترك لتبرد وتقدم.

مكونات عمل الغريبة الاقتصادية

1/2كيلو دقيق

ربع كيلو سمن

كوب وربع سكر بودر

مكسرات للتزيين

طريقة تحضير: