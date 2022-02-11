حلوى سهلة وبسيطة بالمقلاة بطريقة سهلة واقتصادية وبمذاق روعة ومميز

حلوى سهلة وبسيطة ، من الحلويات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، ولشكلها الخرافة أيضاً، كما أنها طريقة مبتكرة لعمل الحلويات، لذا سوف نقدم لكم طريقة صنعها بطريقة سهلة ومضمونة، حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيرها في المنزل بطريقة سهلة ومضمونة وشهية، وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية، وبسهولة تحضيرها أيضاً، بالإضافة إلى أن مكوناتها بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة لقمة القاضي وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلوى سهلة وبسيطة بكل سهولة، وبألذ الوصفات، وبأقل تكلفة.

مكونات حلوى سهلة وبسيطة

تتكون حلوى هلة وبسيطة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كوب من الدقيق.

كوب من السميد.

10 جم بيكنج بودر.

كوب من الزيت النباتي.

كوب من الزبادي.

نصف كوب من الماء أو حسب الحاجة.

كوب من الزيت النباتي للقلي.

شربات بارد خفيف.

للتزيين

فستق مطحون.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على حلوى سهلة وبسيطة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه السميد والزبادي والزيت النباتي والماء، ثم نخلطهم جيدا بالمضرب اليدوي.

ثم نضيف الدقيق والبيكنج بودر ونخلطهم جيدا بالمضرب اليدوي.

بعد ذلك نقلب جيدا بالملعقة لمدة بضع دقائق (مع مراعاة أن يكون قوام العجينة متوسطة ليس سائل ولا متماسك).

ثم نضع العجينة في كيس حلواني ويكون القمع على شكل نجمة.

بعد ذلك نضع مقلاة على نار متوسطة، ثم نضيف إليها الزيت ونتركه يسخن.

ثم نضغط على الكيس الحلواني ونشكل الحلوى في الزيت على شكل حلزوني.