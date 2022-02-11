لذيذ ومقرمش زي الجاهز طريقة عمل بلح الشام في البيت بخطوات سهلة وبسيطة

يعد بلح الشام نوع من الحلويات السورية ذائعة الصيت في عدد كبير من الدول العربية والأوروبية مثل السعودية ومصر ومقدونيا وتركيا والسودان والعراق، والسبب في تسميتها هو طريقة تشكيلها والتي تشبه فاكهة البلح وتختلف تسميتها من دولة إلى أخرى حيث يُطلق عليها في السعودية اسم طرمبة وتُعرف في إيران باسم بامية، وفي تركيا يُطلق عليها اسم تولومبا، وهي من الحلويات التي تجدها متواجدة بشكل دائم في العديد من المناسبات مثل أعياد الميلاد وحفلات الزفاف والأعياد القومية وغيرها، وتتميز بطريقة إعدادها السهلة التي لا تستغرق وقتاً طويلاً ولا تتطلب الكثير من المكونات، وفيما يلي نتعرف سوياً على طريقة عمل بلح الشام في البيت.

مكونات عمل بلح الشام

أصبحت الحلويات خلال الفترة الأخيرة من الوصفات الأكثر طلباً من النساء ويأتي على رأسها الحلويات العربية مثل البسبوسة والكنافة وأصابع الست بالإضافة إلى بلح الشام موضوع مقال اليوم.

كيلوجرام من الدقيق.

لتر من الماء.

نصف كوب من الزبدة.

نصف كوب من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من دقيق السميد الناعم.

زيت نباتي.

عدد خمسة بيضات.

كيس من الفانيليا.

شربات.

خطوات إعداد بلح الشام في البيت

تعرفي الآن على خطوات أسهل طريقة لإعداد بلح الشام في البيت.