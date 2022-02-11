أي أسرة عندها أطفال لازم تكون متوقعة الأصوات العالية والأبواب المقفولة وخناقات كتير وصراخ.

وكأخوات ممكن إنهم يتخانقوا لأسباب كتير، إنهم جعانين مثلا أو تعبانين أو ببساطة إنهم حاسين بملل وزهقانين من بعض.

ولو سألنا أي حد من الأهل عنده طفلين أو أكتر، فكله هيتفق إن التحكيم بين الإخوات وهما بيتخانقوا جزء من الأبوة والأمومة.

درس موقع برايت سايد، الأسباب المختلفة اللي بتخلي الإخوات يتخانقوا وإيه الدور اللي بيحتاجه الأهل وأمتى يقدروا يتدخلوا عشان يتعاملوا معاها، وفي المقال ده ليه أولادك بيتخانقوا كتير، وإيه اللي تقدري تعمله معاهم؟!

طول النهار صريخ؟.. اعرفي ليه أولادك بيتخانقوا كتير، وإيه اللي تقدري تعمله معاهم؟!

1- اعرفي إمتى تتدخلي وإمتى تسيبهم لوحدهم

العنف، التسلط، وغيرها من الخناقات الجسدية بتحتاجي إنك تنهيها وتتدخلي على طول، مفيش خناقة تبرر إنهم يضربوا بعض.

لكن إذا كان الخناق خفيف وعارفين يتعاملوا معاه، فمفيش حاجة تخليكي تدخلي؛ وده لأن الدراسات بتأكد إن الأطفال اللي بيحلوا مشاكلهم بنفسهم، لما بيكبروا بيكونوا متسامحين وبيكونوا أشخاص أفضل، عشان كده المرة الجاية اللي أطفالك هيتخانقوا فيها حتى بصوت عالي، خليهم يحلوها بين بعض طالما مفيش أذى جسدي أو تنمر.

2- وسّطي الحلول…متصدريش أحكام

كأهل كلنا بنحب أولادنا قد بعض، ولكن أحيانا مبنقدرش إننا نظهر ده لما بنيجي نحكم في خناقاتهم ومن غير قصد بناخد كافة طفل واحد على التانيين، وده بيخليهم يحسوا بمشاعر سيئة.

لو الخناقة بينهم وصلت لحد إنك لازم تدخلي، متاخديش صف حد فيهم بس تقدري تشجعهم إنهم يتكلموا مع بعض وتحدديلهم حجم المشكلة اللي بينهم إذا كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، وأطلبي منهم بعد كده إنهم يدوروا على حلول لمشاكلهم وساعديهم لغاية ما يوصلوا لاتفاق لوحدهم.

3-“هنوقف هنا شوية ونرجع نكمل”

الأطفال أسرع في الغضب من الكبار، وده معناه إنهم أسرع إنهم ينسوا كمان، عشان كده لو في مشكلة وهما مش عارفين يتعاملوا معاها ومش لاقيين نتايج تهديهم، بتطلبي منهم إنهم ياخدوا إجازة من الخناق شوية وتشاركيهم في إنهم يعملوا حاجة تانية معاكي لشوية وقت وبعد كده تقدري ترجعي للمشكلة اللي كانوا بيتخانقوا عليها هيكونوا بقوا هاديين أكتر ونسيوا غضبهم ويقدروا يحلوها بشكل أهدى.

4- اخرجوا واستريحوا

الطريقة الرائعة عشان يتجنبوا الخناق في المقام الأول هو إنك تسمحي لأطفالك بإنهم يخرجوا ويمارسوا الرياضة في الجنينة أو يلعبوا بالعجلة وإذا كان عندك وقت تقدري تشاركيهم في اللعب أو الرياضة.

بالتالي الطفل اللي عمل مجهود بدني ومارس رياضة هيكون أقل عرضة للخناق وهيكون مهتم أكتر بإنه ياكل ويعوض مجهوده البدني بالأكل اللي بيحبه أكتر ما ينشغل بالخناق.

5- اقضي بعض الوقت مع كل طفل لوحده

كل طفل مختلف جدا زي الطباشير والجبنة، فمش من المفروض إنك تعاملي الأطفال كلهم على إنهم زي بعض ولكن عامليهم بإنصاف.

إذا كان طفل عايز يتفرج على فيلم والتاني عايز يقرأ كتاب، اسمحي إن كل واحد في الوقت بتاعه يعمل اللي يحبه وكافئيهم بالحاجة اللي بيحبوهاعلى إنهم بيقضوا وقتهم في هدوء بعد ما تتأكدي إن كل طفل أخد اللي عايزه وده أفضل من إنك تديهم نفس الحاجة .

الاطفال بمختلف أعمارهم بيكون عندهم مشاكل عايزين يتكلموا عنها معاكي وانتوا لوحدكم، فخصصي وقت لكل طفل لوحده لأن ده بيقوي علاقتكم مع بعض.

6- وزعي العدل والانضباط

على الرغم من إنك مبتنحازيش لطفل عن التاني أو مبتدخلش كتير بينهم، إلا إن في أوقات هتحتاجي تتخلصي من التوسط في المعاملة وتنسي مين سبب المشكلة أو مين اللي بدأ الخناقة وهتضطري تحكمي عليهم زي بعض وتعاقبيهم كلهم وده بإنك تديهم مهام معينة يعملوها أو إنهم يساعدوكي في شغل البيت أو إنك تخليهم يكتبوا مشاعرهم مثلا.

7- خدي المتعة من الخناق

كتير من الأطفال بيتخانقوا عشان بيحبوا الاهتمام ولفت الإنتباه وممكن يكون إبنك الصغير أو أولادك بيحبوا يلعبوا دور الضحية عشان السبب ده بالذات.

وقت ما يجي أطفالك يتخانقوا على حاجات تافهة، تجاهليها قد ما تقدري ولكن لما يعملوا لبعض حاجة لطيفة خليها زي صفقة وكافئيهم على ده وأدي للتصرف الكويس إهتمام أكبر؛ ده هيخلي الأطفال يعرفوا إن كل ما كانوا متعاونين ولطاف مع بعض كل ما هتهتمي بيهم أكتر وتكافئيهم.

8- أفهمي ديناميكيات الأخوات

في أوقات الأطفال بيكونوا فيها كويسين وهاديين وبعد لحظة بيتخانقوا وده طبيعي لأنها مراحل بتروح وتيجي مع كل أطفال وبيكون لها علاقة بأعمارهم، فسواء البيت كان فيه طفلين أو أكتر فطباع الأخوات بتتغير وتصرفاتهم كذلك، وكل اللي على الأهل إنهم يروحوا بأفضل شكل مع التغيرات دي.

فكل طفل له رأيه في الحاجات اللي بيحبها وبيكرهها والطريقة اللي بيعبر عنهم بيها مع تغيرالهرمونات بشكل مستمر بتتغير الطريقة وإحنا علينا إننا نوفر أسس لعلاقات صحية ونعزز فيهم قيم الخير وقيم العيلة.



9- حافظي على هدوءك قبل ما تتصرفي

أفتكري دايماً إنك شخص بالغ؛ فأي حالة وبغض النظر عن اللي أطفالك عملوه سواء كان كسر حاجة في البيت أو خناقة كبيرة فمتدخليش على طول تتخانقي معاهم وتزعقي طالما مفيش ضرب بينهم متندفعيش، خدي نفس وعدي للعشرة وحاولي تركزي على مشاعرك في هدوء قبل ما تحاولي تفضي الخناق أو تزعقي؛ عشان الأمور متطورش ومتعرفيش تتحكمي في تصرفاتك وأفتكري تاني إن هما الأطفال وإنتي الكبار مهما كان الوضع صعب.

10- العلم بيقول إن دي أسباب خناقات الأخوات

في الأغلب معظمنا كأهل لينا أخوات وكان عندنا منافساتهم، ولكن بردو بنسأل إيه سبب خناقات ولادنا الكتير؟

العلم بيقول إن بعض الأسباب وعلى الرغم من أنها مش مفاجئة لكنها ممكن تنور بصيرتنا، وهي إننا كأهل بحاجة لتصحيح سلوكنا.

التفضيل في المعاملة:

بعض الثقافات وبعض الناس بيدوا أهمية أكبر لجنس واحد على التاني، وده بيحسس الأطفال بمشاعر سيئة وإن حد أفضل من التاني فبالتالي بيحصل خناق.

صرخة من أجل الاستقلال:

الأطفال عندهم مراحل نمو كتيرة، سواء في مرحلة قبل المدرسة أو في سن المراهقة ومع الهرمونات اللي بتتغير أو المهارات الاجتماعية المحدودة بتيجي معركة من أجل المساواة مع أخواتهم الأكبر أو الأصغر.

الحاجة إلى الاهتمام:

في بعض الأحيان الأخوات بيختاروا إنهم يتخانقوا مع بعض لو أدركوا إن دي الطريقة اللي بتجذب انتباهك وفي الوقت ده هما بيبقوا في حاجة لوقتك وحبك وإهتمامك أكتر ما هما عايزين يتخانقوا.

المزاجات الفردية:

كل الأطفال مختلفين، حتى لو مشاركين في نفس الجينات، لكن الخناقات والمشاكل بين الأفراد اللي عايشين مع بعض وقريبين من بعض ده شيء طبيعي جدا طالما مبتأذيش حد فيهم.

أسلوب الأبوة والأمومة:

الأطفال بيتعلموا إزاي يحلوا مشاكلهم ويتعاملوا في العموم منك وزي ما بيشوفوك بيتعلموا. فإذا شافوا الأهل بيتخانقوا أو بيتعاملوا مع كل حاجة بهدوء فهما أكيد هيعملوا ويتعاملوا مع كل حاجة زيك فلازم تاخد بالك من تصرفاتك لأنهم بيقلدوك وبيتعلموا منك.