نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم لبان الذكر لتفتيح الوجه وتغذيته والقضاء علي التجاعيد وترهل الجلد في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم لبان الذكر لتفتيح الوجه وتغذيته والقضاء علي التجاعيد وترهل الجلد، في ظل تطور وانتشار مستحضرات التجميل من أفضل الماركات العالمية، ولكن تظل الآثار الجانبية أمرا مزعجاً وتحديات إثبات أنها جيدة بالفعل للبشرة كما أن تكلفتها عالية للغاية، لذلك تفضل العديد من النساء الخلطات الطبيعية، مما تزيد من تغذية البشرة ومعالجتها، واليوم قد اخترنا لكم خلطة طبيعية وهي كريم لبان الذكر لتفتيح الوجه حيث تعتبر الوصفة السحرية للتخلص من أكثر مشاكل البشرة إزعاجاً، حيث تحتوي على مكونات بسيطة للغاية ويتم تحضيرها على شكل كريم وسيروم.

كريم لبان الذكر لتبييض البشرة ومحاربة التجاعيد

تحتوي وصفة لبان الدكر على الكولاجين الطبيعي والعديد من المواد الأخرى التي تساهم في تفتيح البشرة وتحسين مظهرها وهي كالتالي:

المكونات



2 معلقة من لبان الذكر المطحون جيداً.

ملعقة كبيرة من الزبادي البلدي.

ملعقتين صغيرتين من العسل الأبيض.

ملعقتين صغيرتين من النشا.

طريقة التحضير



قومي بوضع النشا مع لبان الدكر المطحون، ثم بعد ذلك نقوم بإضافة باقي المكونات وقلبي جيداً.

استخدمي قناعًا نظيفًا وضعي الخليط على الوجه.

ويترك لمدة 40 دقيقة ويغسل الوجه بالماء الدافئ.

يكرر الاستخدام مرتين أسبوعياً.

وصفة خليط النشا والحليب للوجه

يساعد مزيج النشا والحليب على الوجه تبييض البشرة وتجديد شبابها وتنشيطها والعمل على تفتيحها.

مما يعد كريم جبار لتفتيح الوجه ولهذا سوف نستعرض المكونات المستخدمة وهي كالتالي

المكونات

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البلدي.

ملعقتين من العسل الطبيعي.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

طريقة التحضير



يتم خلط المكونات معًا للحصول على مزيج جيدا ثم يتم وضع على الوجه ويترك ليجف.

وبعد ذلك يغسل الوجه بالماء البارد، ويكرر هذا الماسك مرة واحدة في الأسبوع لكى نحصل على النتائج المرغوب فيها.

كريم لبان الذكر والفازلين السحري

يعتبر كريم لبان الذكر من أفضل الكريمات الطبيعية التي تمنح البشرة النضارة والحيوية

كما أنه يساعد في تفتيح البشرة والحماية من التجاعيد وعلامات الشيخوخة التي قد تصيب الوجه مع التقدم في العمر.

أما بالنسبة للفازلين يساعد علي ترطيب البشرة وتغذيتها من الداخل،

ونتيجة لذلك سوف نقدم لكم المكونات المستخدمة في تحضير ذلك الكريم لتمكنكم من تحضيره بسهولة.

المكونات



كوب صغير من ماء لبان الذكر المنقوع.

ملعقتين كبيرتين من النشا.

2 ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

لتحضير تلك الوصفة نأخذ كوب صغير من لبان الدكر ثم نضيف إليه ملعقتين من النشا.

ثم يتم التقليب حتى تذوب المكونات تماما، وبعد ذلك ضعي الوعاء علي نار هادئة وقلبي حتى يصبح القوام كريمي.

ولذلك نقوم بإضافة الفازلين وزيت جوز الهند ونقلبهما معًا حتى يبدو جيداً.

يتم تكرار الكريم يومياً قبل النوم لكى نحصل على أفضل نتائج.