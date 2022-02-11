وصفة كريم الخميرة لفرد وتنعيم الشعر في ساعة مثل الهنود إنسي الكيراتين

معجزة كريم الخميرة لفرد وتنعيم الشعر في ساعة مثل الهنود إنسي الكيراتين، يعد تنعيم الشعر وفرده من أكثر الموضوعات التي تبحث عنها العديد من السيدات، حيث أنه أمر مهم للغاية لمن لا تملك شعر ناعم واملس، ويعتبر كريم الخميرة لفرد وتنعيم الشعر كيراتين طبيعي لزيادة صحة الشعر ونعومته ولمعانه، دون استخدام مواد كيميائية تسبب مشاكل وأضرار لفروة الرأس و البصيلات ، أو استخدام الحرارة التي تضعف الشعر وتؤدي إلى سقوطه، كما أنه كريم من مكونات وعناصر طبيعية تزيد من تغذية الشعر وحيويته وقد تظهر نتائجه الإيجابية من التطبيق الأول، ولمعرفة الوصفة الطبيعية الخميرة والمكونات اللازمة، تابعوا معنا خلال السطور القادمة.

معجزة كريم الخميرة لفرد وتنعيم الشعر أقوي كيراتين طبيعي

تعد وصفة كريم الخميرة هو الخيار الأفضل لأصحاب الشعر الكثيف والغير ناعم لأنها تقلل التجاعيد في وقت قصير

كما يعمل على فرد البصيلات، ويتم ذلك بالطريقة التالية:

المكونات

ملعقتين كبيرة الحجم من كيس الخميرة الفورية.

ثم نصف كوب من خل التفاح.

ملعقتين كبيرة من النشا الخام.

طريقة التحضير

ادخلي المكونات السابقة مع بعضها البعض في طبق صغير واخفقيها جيداً حتى تمتزج.

ثم نغطي الطبق ونتركه لنحو نصف ساعة، ثم يتم نقله ونوزع هذا الخليط على رأسك.

ضعي كيس حراري أو بلاستيكي مخصص لشعر الرأس حوالي ساعة ونصف.

يغسل الشعر تحت الماء وينظف بالشامبو المناسب لنوع الشعر.

طريقة تحضير كريم الخميرة مع الموز

هي الوصفة الثانية لتحضير كريم الخميرة السحرية لتنعيم الشعر، حيث تتضمن إضافة الزبادي والموز ولكل منهما خصائص علاجية فعالة لتعزيز صحة الشعر وجعله يبدو أفضل وأكثر ترطيبًا، ويتم تحضيرها بالطريقة التالية:

المكونات

1 كوب كبير من الزبادي البلدي.

2 موزة مهروسة.

كوب صغير من أكياس الخميرة الفورية.

2 كوب من الماء البارد.

طريقة التحضير